Bobby Green responde ao apelo de Paddy Pimblett: ‘Ele não quer isso’

Bobby Green respondeu à convocação de Paddy Pimblett para o UFC 300.

Green ficou incrédulo quando questionado pela primeira vez sobre Pimblett, que o nomeou como um oponente em potencial caso derrotasse o ex-campeão interino Tony Ferguson no UFC 296.

“Ele realmente disse isso?” Green perguntou no Media Day do UFC Austin em apoio à sua luta contra Jalin Turner. “Alguém me enviou isso, mas você sabe, com o Instagram, você fica tipo, ‘Cara, eles inventaram isso, apenas colocaram as palavras?’ Não sei quem está falando a verdade, mas fico tipo, mano, não tem como ele me denunciar.”

Green e Pimblett compartilharão história quando Pimblett enfrentar Ferguson no próximo mês. Green lutou com Ferguson em julho no UFC 291 e deu a Ferguson sua sexta derrota consecutiva, surpreendendo os fãs ao finalizar o veterano de longa data.

Pimblett, que está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas, está entre Ferguson se aproximando do recorde de derrotas consecutivas no UFC, enquanto Green atualmente está em uma sequência de duas vitórias consecutivas.

Green duvida que Pimblett esteja falando sério sobre apostar seu ímpeto no UFC com ele.

“Paddy sabe que essa é uma luta ruim para ele”, continuou Green. “Ele não quer isso. Ele está apenas falando. Até ele começar a andar, passe por Tony e depois conversaremos. Conversaremos depois disso. Mas Paddy não quer isso. Isso seria uma luta ruim para ele.”

Questionado se Ferguson conseguiria a vitória (Ferguson é um azarão de +200 nas atuais linhas de apostas), Green estava otimista sobre seu ex-oponente, que vem treinando com o ex-Navy SEAL David Goggins.

“Eu sinto que Tony vai começar a fazer algo mais perto do terceiro, mais perto do segundo e terceiro round”, disse Green. “Ele tem um bom ritmo, vem muito forte, consegue dar bons chutes. Então se o Paddy não pegar ele no chão, tentar fazer jiu-jitsu, vejo o Tony pegando ele. Tony bate muito bem também.

O UFC Austin acontece no sábado, no Moody Center, em Austin, Texas, e vai ao ar na ESPN+.