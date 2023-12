Bolsa Família 2024: Aprenda a CONSULTAR o benefício com o CPF ou NIS

O programa social Bolsa Família, agora conhecido como Auxílio Brasil, é uma ajuda financeira essencial para as famílias brasileiras em situação de pobreza. Neste artigo, vamos explicar como você pode acessar informações importantes sobre o benefício, incluindo como consultar o Bolsa Família usando o CPF ou NIS.

O que é NIS?

O Número de Identificação Social (NIS) é um código único atribuído aos trabalhadores no Brasil. Ele é usado para identificar e registrar trabalhadores em vários programas sociais e benefícios governamentais.

Como o NIS é emitido?

O NIS é emitido pela Caixa Econômica Federal e está vinculado ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). É usado em vários contextos, como para identificação em programas como o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Ao se registrar em qualquer programa ou benefício, o cidadão é registrado no CNIS e recebe o NIS.

Consulta do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal oferece um serviço online que permite aos beneficiários do Bolsa Família acessar várias informações sobre o programa. Através da Consulta Pública do Bolsa Família, é possível obter detalhes como os valores a serem recebidos e o saldo do benefício.

Como realizar a consulta pública do Bolsa Família?

Para realizar a consulta pública do Bolsa Família, siga estas etapas:



Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal Clique na opção “Consultar famílias beneficiárias”. Selecione a opção “Consulta por família”. Insira o NIS e o CPF do responsável familiar. Clique em consultar.

Seguindo estas etapas, você poderá visualizar detalhes do seu Bolsa Família.

Como garantir o Bolsa Família em 2024

Para garantir a continuidade do seu Bolsa Família em 2024, é necessário seguir alguns passos para regularizar o CPF, que incluem:

Verificar a situação do seu CPF.

Entrar em contato com a Receita Federal em caso de irregularidades.

Preencher um formulário online para resolver quaisquer pendências no CPF.

Agendar um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal, se necessário.

Atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico) após a regularização do CPF.

Calendário do Bolsa Família em 2024

O governo disponibiliza anualmente o calendário oficial do Bolsa Família para facilitar o acesso às informações. No entanto, as datas de pagamento do benefício em 2024 ainda não foram divulgadas.

Previsão do calendário do Bolsa Família 2024

Os pagamentos do Bolsa Família geralmente ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês. Com base nessa dinâmica, é possível fazer uma previsão aproximada do calendário de pagamento para 2024.

Confira a lista de pagamento do Bolsa Família em janeiro:

18 de janeiro – depósito para NIS 1;

19 de janeiro – depósito para NIS 2;

22 de janeiro – depósito para NIS 3;

23 de janeiro – depósito para NIS 4;

24 de janeiro – depósito para NIS 5;

25 de janeiro – depósito para NIS 6;

26 de janeiro – depósito para NIS 7;

29 de janeiro – depósito para NIS 8;

30 de janeiro – depósito para NIS 9;

31 de janeiro – depósito para NIS 0;

Vacinação contra Covid-19

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação a partir de 2024. As famílias que fazem parte do Bolsa Família devem estar atentas para cumprir com a nova exigência e não perder o benefício.

Cronograma de vacinação

Para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a vacinação contra a Covid-19 compreende três doses, com um intervalo de 8 semanas entre a 1ª e a 2ª dose, e um intervalo de 4 meses entre a 2ª e a 3ª dose.

Aplicativo Bolsa Família

Para facilitar o acesso às informações do Bolsa Família 2024, a Caixa Econômica Federal desenvolveu um aplicativo disponível para Android e iOS. O aplicativo permite aos beneficiários consultar as datas de pagamento, o status de cada parcela e fornece um extrato detalhado do benefício.

Novas Regras do Bolsa Família

O governo divulgou novas regras para o Bolsa Família 2024. Elas tratam da composição dos valores que as famílias beneficiárias irão receber.

Composição dos Valores do Bolsa Família

As regras estabelecem que:

O valor mínimo será de R$ 600.

Para ter direito às parcelas do Bolsa Família, a família deve ter uma renda mensal per capita de até R$ 218.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você entender como consultar o Bolsa Família 2024 usando o CPF ou o NIS. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos perguntar nos comentários abaixo.