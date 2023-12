Bolsa Família 2024: Atualize seu benefício! Veja documentos necessários

O Bolsa Família 2024 é um programa que exige constante atenção dos mais de 21 milhões de beneficiários. Mudanças significativas na família, como alteração de endereço, número de telefone, ou mudanças no número de integrantes devido a nascimentos ou falecimentos, exigem atualizações no Cadastro Único (CadÚnico). Para evitar o bloqueio do benefício, é crucial manter suas informações atualizadas.

Importância da Atualização dos Dados

“A atualização dos dados no Bolsa Família é um passo fundamental para garantir a continuidade do recebimento do benefício. É importante que os beneficiários estejam atentos aos prazos e aos documentos necessários para manterem-se elegíveis ao programa.”

Mesmo sem mudanças na família, é necessário atualizar os dados a cada dois anos. Em casos de bloqueio do benefício, a atualização torna-se ainda mais crucial, pois o desbloqueio só é possível após a apresentação de todos os documentos necessários em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Documentos Necessários para Atualização

Para realizar a atualização dos dados, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF do responsável familiar; Título de eleitor do responsável familiar; Documento de identificação com foto do responsável familiar; Comprovante de endereço ou declaração de residência; CPF dos demais membros da família; Título de eleitor dos demais membros; Certidão de nascimento ou casamento dos demais membros; Carteira de identidade ou carteira de trabalho dos demais membros; Comprovantes de renda de todos os integrantes do grupo familiar; Comprovante de matrícula e frequência escolar dos menores de idade; Caderneta de vacinação dos menores de idade.

Além dos documentos, os beneficiários precisarão responder a perguntas sobre as condições de moradia. Em casos de beneficiários que afirmam morar sozinhos, será necessário assinar um termo comprovando a veracidade da informação.

Calendário de Pagamentos de Dezembro



O calendário de pagamentos do Bolsa Família é organizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário de Dezembro abaixo:

NIS final Data de pagamento 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

O que fazer em caso de bloqueio do Bolsa Família?

Se o seu benefício foi bloqueado, o primeiro passo para a regularização é comparecer ao posto de atendimento de auxílios sociais em sua cidade. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) costumam ser os responsáveis pelo Bolsa Família, mas é possível que outros setores municipais assumam essa gestão.

O motivo da suspensão temporária será informado e a família poderá então providenciar os documentos necessários. A entrega dos documentos deve ser feita pessoalmente, com qualquer membro maior de idade da família beneficiada podendo comparecer ao posto de atendimento.

O que fazer se a senha do cartão Bolsa Família for bloqueada?

A Caixa Econômica Federal fornece as seguintes instruções para quem teve a senha do cartão Bolsa Família bloqueada:

Ligar para o número 0800 726 02 07 (Atendimento Caixa ao Cidadão) Pressionar a tecla 5 (senha do cartão social) Pressionar a tecla 2 (recadastramento de senha) Informar o número do documento solicitado, que pode ser o CPF, NIS ou RG Após a solicitação por telefone, comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa ou a uma agência lotérica para concluir o recadastramento da senha.

O beneficiário recebe os atrasados quando o Bolsa Família é desbloqueado?

Sim, se a família atender aos pré-requisitos do programa, o desbloqueio será acompanhado pelo pagamento do benefício acumulado. No entanto, se o governo decidir pelo cancelamento permanente do cadastro, a família deixará de receber definitivamente o auxílio.

Em geral, a renda familiar que permite o acesso ao valor integral do Bolsa Família é de no máximo R$ 218 por pessoa. Em 2023, o governo lançou a nova Regra de Proteção, que permite que o benefício continue sendo concedido em casos de aumento da renda familiar.