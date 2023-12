Bolsa Família 2024: os critérios de exclusão no programa foram divulgados

Por fim, sara se manter no Bolsa Família 2024, é imperativo que os beneficiários cumpram estritamente as regras estabelecidas pelo programa. O não cumprimento destas normas resultará no bloqueio do benefício para regularização, sendo que após um período de 6 meses, ocorrerá a exclusão definitiva.

Entretanto, existem circunstâncias específicas que não conduzem ao bloqueio como etapa intermediária, mas sim à exclusão automática.

Os critérios que podem levar à exclusão do Bolsa Família 2024 incluem:

– Cadastro Único desatualizado por mais de dois anos;

– Frequência escolar de crianças e jovens abaixo de 70% no mês;

– Falta de acompanhamento nutricional de crianças até 7 anos a cada semestre;

– Renda familiar que ultrapasse o limite estabelecido pelo governo;

– Irregularidade no CPF do titular ou de algum membro da família perante a Receita Federal;

– Dados falsos ou inconsistentes no cadastro.

Em síntese, caso ocorra o bloqueio do pagamento, há um prazo de 6 meses para regularização. Se a situação não for regularizada nesse período, a família será excluída do programa. Para compreender a causa da exclusão, o titular pode consultar o motivo, sendo crucial corrigir eventuais erros.

Para reintegrar-se ao Bolsa Família 2024

1. Resolva o problema que levou ao bloqueio:

– Atualize os dados no CRAS;

– Corrija eventuais erros no CPF junto à Receita Federal;

– Realize acompanhamento nutricional pendente no posto de saúde.

2. Solicite o desbloqueio:



Você também pode gostar:

– Contate o CRAS para solicitar o desbloqueio;

– Apresente documentação que comprove a regularização da situação;

– Atualize seus dados cadastrais;

– Aguarde análise e possível liberação do benefício pelo governo.

Em suma, os valores bloqueados serão restituídos uma vez que a situação seja regularizada.

Calendário de pagamentos

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o início de 2024, variando as datas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Dessa forma, a definição das datas foi realizada em colaboração entre o ministério e a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos.

Felipe Fatima Monteiro, chefe da seção de cadastro único social, enfatizou a importância de buscar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) a partir de 3 de janeiro para realizar o cadastro no Bolsa Família, garantindo assim o acesso ao benefício e melhorando significativamente a qualidade de vida das famílias vulneráveis.

Confira o calendário de janeiro de 2024:

– 18 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 1

– 19 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 2

– 22 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 3

– 23 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 4

– 24 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 5

– 25 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 6

– 26 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 7

– 29 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 8

– 30 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 9

– 31 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 0

Portanto, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, integrante do programa Fome Zero. Seu objetivo é assegurar o direito humano à alimentação, promover segurança alimentar e nutricional, além de contribuir para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável.

Atualmente, o programa beneficia mais de 12 milhões de famílias em todo o país, oferecendo valores variáveis entre R$242,00 a R$600,00, dependendo da renda familiar por pessoa e do número e idade dos filhos.