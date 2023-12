Bolsa Família 2024: Saiba como não cair na fiscalização do governo

Com o encerramento do calendário de pagamentos de 2023, a preocupação e ansiedade em relação aos beneficiários do Bolsa Família 2024 são consideráveis. Esse auxílio contemplou mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Esse mesmo grupo aguarda para saber se continuará a fazer parte do rol de beneficiários do Bolsa Família 2024. A responsabilidade pela lista de titulares da transferência de renda recai sobre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Mensalmente, o MDS realiza um cruzamento de dados de cada beneficiário com o auxílio do Dataprev para verificar a conformidade com as regras de elegibilidade do programa. Assim, indivíduos que não atendem aos critérios de renda estabelecidos não deverão receber o Bolsa Família 2024.

É imprescindível atentar para o cumprimento das regras de elegibilidade do programa, além de seguir as normas do Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados no sistema do Governo Federal para garantir a continuidade do Bolsa Família 2024.

Direito ao Bolsa Família

Apesar disso, toda família com renda mensal de até R$ 218 por pessoa recebe o direito ao Bolsa Família 2024. Isso significa que a renda total dos membros da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser inferior a R$ 218.

Por exemplo, consideremos uma mãe que, como única provedora, cuida de três filhos pequenos e ganha R$ 800 mensais como diarista. Como os filhos não possuem renda, os R$ 800 representam a única fonte de renda familiar.

Ao dividir R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200. Como R$ 200 é inferior a R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Regras do Bolsa Família



As regras do Bolsa Família 2024 exigem que as famílias cumpram compromissos específicos nas áreas de saúde e educação, que incluem:

– Realização do acompanhamento pré-natal;

– Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

– Verificação do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

– Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

– Manutenção atualizada do Cadastro Único (pelo menos a cada 24 meses).

Novos critérios

Ou seja os ministros aprovaram os novos critérios do Bolsa Família 2024 como parte das medidas do Governo Federal para lidar com fraudes no programa.

Essas medidas incluem:

– Melhoria nos controles de coleta de dados por autodeclaração;

– Implementação de um sistema de avaliação periódica dos dados;

– Expansão do monitoramento e orientação aos municípios.

Os cortes no Bolsa Família 2024 afetarão os seguintes grupos:

– Beneficiários que não atualizaram suas informações no Cadastro Único (CadÚnico);

– Indivíduos descobertos em situações de fraude;

– Beneficiários que não cumpriram as regras de permanência, incluindo a frequência escolar mínima, apresentação do cartão de vacinação atualizado e acompanhamento nutricional e gestacional.

Suspensão

Primeiramente, o programa Bolsa Família pode passar por diferentes estágios em relação aos benefícios concedidos, como suspensão, corte e veto, cada um com implicações distintas.

O benefício sofre suspensão quando é temporariamente interrompido para uma nova avaliação do beneficiário, enquanto o corte implica na interrupção imediata das parcelas, possibilitando a recuperação mediante regularização da situação.

Por fim, o veto representa a etapa final, na qual não há possibilidade de recuperação do benefício. No entanto, aqueles que passarem pela suspensão ou veto ainda terão a oportunidade de regularizar sua situação.

Após a suspensão ou corte, os beneficiários terão um prazo de 30 dias para apresentar os documentos necessários e regularizar sua situação junto ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Em seguida, o Governo Federal terá um prazo de até 60 dias para avaliar os documentos e decidir sobre a retomada dos pagamentos, inclusive considerando a possibilidade de pagamentos retroativos.

Cancelamento do Programa

O responsável familiar para contestar o cancelamento no Bolsa Família deve verificar a situação do benefício no aplicativo do Bolsa Família ou no extrato bancário e, se necessário, resolver problemas de atualização cadastral no centro de atendimento onde o cadastramento foi feito. É crucial manter os dados atualizados, respeitando um intervalo máximo de 24 meses entre as atualizações.

Até que novos valores sejam estabelecidos, o Bolsa Família 2024 inclui diversos benefícios, como o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), Benefício Complementar (BCO), Benefício Extraordinário de Transição (BET), Benefício Primeira Infância (BPI), Benefício Variável Familiar (BVF) e Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN), destinados a atender às necessidades específicas das famílias beneficiárias.