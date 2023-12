Bolsa Família: 5 benefícios complementares podem DOBRAR o valor do benefício em 2024

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Governo Federal, atendendo mais de 20 milhões de famílias em 2023.

O seu objetivo é trazer mais qualidade de vida para as famílias brasileiras, garantindo acesso à renda para a sua subsistência. Dessa forma, o programa está em constante evolução, de forma a beneficiar os mais carentes.

A seguir, confira a matéria na íntegra e conheça os 5 benefícios complementares do Bolsa Família que podem dobrar o valor do benefício em 2024.

Benefícios complementares do Bolsa Família

Os benefícios complementares do Bolsa Família têm o objetivo de apoiar os diferentes integrantes em suas fases de vida. Por meio dele, o governo garante um complemento na renda de todos os beneficiários.

De modo geral, existem 5 complementos diferentes que podem aumentar de forma significativa o valor do benefício mensal. Conheça-os a seguir.

1 – Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância (BPI) apoia os primeiros anos dos beneficiários do Bolsa Família. Dessa forma, se destina para as crianças que possuem até 6 anos de idade.



Através desse benefício complementar, o Governo Federal garante o pagamento de um bônus de R$ 150 para cada criança nessa faixa etária.

2 – Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar (BVF) atende as famílias de uma forma mais ampla. Isso porque atende três grupos:

Gestantes;

Crianças entre 7 e 12 anos de idade;

Adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos.

O objetivo do benefício é apoiar as gestantes nessa fase importante de suas vidas, bem como a formação das crianças de adolescentes.

3 – Benefício Variável Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Nutriz (BVN) surge como um suporte para apoiar a chegada de um novo membro da família. Assim, é destinado para famílias com bebês de até 6 meses de idade.

O adicional para este benefício complementar do Bolsa Família é de R$ 50 a mais no pagamento mensal do benefício.

4 – Benefício de Renda Complementar do Bolsa Família (BRC)

Todos os inscritos no Bolsa Família poderão garantir acesso a renda de qualidade por meio do Benefício de Renda Complementar (BRC). Isso porque ele surgiu para cumprir a regra que determina o pagamento mínimo de R$ 142 por cada integrante familiar.

A medida faz com que a distribuição de renda do programa tenha mais equidade. Isso porque quanto maior a família, maior será o valor do pagamento mensal.

5 – Bolsa Complementar (BCO)

O Bolsa Complementar do Bolsa Família (BCO) é uma medida do Governo Federal para proteger as famílias menores. Isso porque, de acordo com a regra anterior (BRC), as famílias menores não alcançariam um valor satisfatório mensal.

Por isso, a BCO garante que nenhuma família receba menos do que R$ 600 por mês, independente do número de integrantes que possui.

Quem pode participar do Bolsa Família em 2024?

Os pagamentos do Bolsa Família em 2023 já encerraram, mas os novos interessados já podem fazer o cadastro para receber o benefício em 2024.

Para participar, é necessário ter renda mensal de até R$ 218 per capita. Além disso, também é preciso fazer o cadastro no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Na ocasião, deve portar os seus documentos pessoais e um documento de cada pessoa que mora na mesma casa.

Após o cadastro, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal para começar a receber os pagamentos mensais.