Bolsa Família: Abono Natalino é CONFIRMADO em alguns estados; confira

O Bônus Natalino do Bolsa Família, uma iniciativa que tem atraído a atenção de muitos, é, infelizmente, uma realidade apenas para moradores de alguns estados brasileiros. Apesar de não ser um benefício universal, o pagamento desse bônus tem ocorrido graças à ação de alguns governos estaduais. Esta matéria do portal Notícias Concursos tem como objetivo descrever a situação atual dessa iniciativa e fornecer informações relevantes para aqueles que desejam entender melhor este tópico.

O Que é o Bônus Natalino do Bolsa Família?

O bônus natalino é uma renda extra oferecida a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. No entanto, diferente do que se pode pensar, sua distribuição não é uma política federal, mas sim uma ação implementada por alguns governos estaduais. Esses estados disponibilizam recursos próprios para garantir que as famílias beneficiadas pelo programa recebam um valor adicional em dezembro, proporcionando um alívio financeiro durante as festas de fim de ano.

Quais Estados Oferecem o Bônus?

Atualmente, apenas dois estados brasileiros confirmaram o pagamento do bônus natalino do Bolsa Família: Paraíba e Pernambuco. Juntos, esses estados beneficiam entre 600 mil e 1 milhão de famílias.

O Bônus Natalino na Paraíba

Na Paraíba, esta será a primeira vez que o governo estadual vai liberar o bônus natalino do Bolsa Família. Cerca de 693 mil famílias serão beneficiadas com este incremento em dezembro.

Detalhes Sobre o Pagamento na Paraíba

Os beneficiários na Paraíba receberão um valor fixo de R$ 64,00, pago junto com o benefício do Bolsa Família do mês de dezembro. Importante ressaltar que este valor é único, independentemente do número de pessoas que compõem a família.



Você também pode gostar:

Calendário de Pagamento na Paraíba

O pagamento será realizado de acordo com o número final do NIS. Veja a tabela abaixo para saber mais:

Número final do NIS Data de pagamento 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

O Bônus Natalino em Pernambuco

Em Pernambuco, o governo estadual tem oferecido o 13º do Bolsa Família há algum tempo. No entanto, esse pagamento não segue exatamente as regras de um décimo terceiro salário tradicional, pois não considera o valor mensal recebido no programa.

Detalhes Sobre o Pagamento em Pernambuco

As famílias em Pernambuco recebem um valor fixo de R$ 150,00. Este valor é incorporado ao pagamento do mês de junho. Portanto, o próximo pagamento será realizado em 2024.

Observações Importantes

Vale ressaltar que, como este pagamento é feito no meio do ano, ele não pode ser considerado como o bônus natalino do Bolsa Família. O próximo depósito ocorrerá em junho de 2024.

Posição do Governo Federal

O governo federal já informou que não tem interesse em pagar o bônus natalino do Bolsa Família ou algo próximo a um 13º salário. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), como o programa é de caráter assistencial, não é devido um valor extra, pois não se trata de um salário.

Embora o bônus natalino do Bolsa Família seja uma realidade em apenas alguns estados, ele é um exemplo de como políticas locais podem complementar iniciativas federais para aliviar a situação financeira das famílias mais vulneráveis.

No entanto, é importante que os beneficiários do programa em outros estados estejam cientes de que o pagamento deste bônus não é garantido e depende da vontade e da disponibilidade financeira dos governos estaduais. Por isso, é sempre aconselhável planejar suas finanças tendo em mente o valor regular do Bolsa Família, sem contar com possíveis extras.