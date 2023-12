Bolsa Família: Abono natalino será pago a 693 mil inscritos; veja se você tem direito

O governo federal está planejando o pagamento de um abono natalino para milhares de brasileiros vinculados ao INSS. No entanto, o repasse cobrirá apenas um grupo específico de cidadãos que aguardam a bonificação de natal. Veja quem irá receber o benefício.

Quem irá receber o Abono Natalino do Bolsa Família?

O Abono Natalino do Bolsa Família será pago a 693 mil inscritos. Esses beneficiários fazem parte das unidades federativas do Nordeste e terão o pagamento liberado com o calendário de repasses do mês-base de dezembro. A iniciativa visa proporcionar um apoio financeiro adicional às famílias durante o final do ano.

Requisitos para receber o Abono Natalino

O Abono Natalino é direcionado a trabalhadores rurais, urbanos, avulsos, domésticos e aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, é importante atender a outros requisitos para se tornar apto ao benefício. Vejamos quais são eles:

Ser um trabalhador com registro em carteira por mais de 15 dias; Não ter sido demitido por justa causa antes do pagamento da primeira parcela do 13º salário; Estar afastado do trabalho e recebendo auxílio-doença ou ter o trabalho suspenso, nesse caso, o abono natalino será proporcional ao tempo trabalhado, enquanto o restante será pago pelo INSS; Trabalhadores afastados devido a acidentes têm direito ao 13º salário proporcional ao tempo trabalhado durante o ano em questão; Estagiários não têm direito ao 13º salário, embora as empresas possam optar por pagá-lo por livre e espontânea vontade.

Como solicitar o Abono Natalino?

Para solicitar o Abono Natalino, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Meu INSS; Faça o login utilizando sua conta Gov.br; Clique no botão “Novo Pedido”; Digite “benefício assistencial” no campo de busca; Na lista de serviços e benefícios, clique no nome do serviço correspondente; Leia as informações apresentadas na tela e siga as instruções para concluir a solicitação.



Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Fique atento aos prazos e requisitos específicos para ter direito ao benefício. Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda durante o processo, entre em contato com o INSS para obter orientações adicionais.

Ademais, o Abono Natalino do Bolsa Família será um apoio financeiro adicional para milhares de famílias brasileiras durante o final do ano. É importante verificar se você se enquadra nos requisitos necessários para receber o benefício e, caso seja elegível, seguir as orientações para solicitar o Abono Natalino por meio do Meu INSS.

Aproveite essa bonificação para tornar as festas de final de ano mais especiais e confortáveis para você e sua família.