Bolsa Família ANUNCIA informações para os NIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 de Janeiro! Fique atento(a)!

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal que visa auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de um benefício financeiro mensal. Com o fim do ano se aproximando, surgem mudanças importantes para os beneficiários do programa. Neste artigo, vamos falar sobre as novidades para o Bolsa Família em 2024 e o que os beneficiários podem esperar.

Calendário de Pagamentos e Regras do Programa

O governo federal organiza a liberação dos pagamentos do Bolsa Família de acordo com o último dígito do NIS (Número de Inscrição Social), dividindo as famílias atendidas em dez grupos a cada mês. No entanto, neste final de ano, todos os beneficiários, independentemente do número final do NIS, devem ficar atentos às mudanças que estão por vir.

Até o momento, ainda não há uma tabela oficial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com as datas de pagamentos para o próximo ano. No entanto, espera-se que essas informações sejam anunciadas nos próximos dias de 2023. Portanto, é importante ficar atento para as informações oficiais referentes ao Programa Bolsa Família.

É importante ressaltar que as notícias que alegam a unificação dos pagamentos do programa em um único dia a partir de janeiro de 2023 são consideradas incorretas, uma vez que não houve nenhum pronunciamento oficial do governo ou do MDS sobre o assunto.

Continuidade dos Valores e Regras

Segundo o Ministro Wellington Dias, responsável pela pasta que cuida do programa social, nada muda de um ano para o outro. Isso significa que todos os valores atuais continuarão sendo pagos a partir de janeiro e as regras vigentes devem ser cumpridas pelos beneficiários.

No entanto, uma alteração importante será a obrigatoriedade da regularização do CPF de todos os integrantes das famílias beneficiadas pelo programa. A partir de 1º de janeiro de 2024, caso algum CPF seja identificado como pendente, bloqueado ou cancelado, o benefício para a família será bloqueado até que a situação seja regularizada. Em casos mais graves, o benefício poderá até mesmo ser cancelado.

Beneficiários do Bolsa Família em Dezembro



A rodada de repasses do Bolsa Família de dezembro se encerra no dia 22, atendendo às famílias com NIS de final 0. As famílias com NIS de finais 1 a 9 já receberam os respectivos depósitos, seguindo o cronograma estabelecido pelo MDS.

É fundamental que os beneficiários fiquem atentos para as informações oficiais referentes ao Programa Bolsa Família. Com a chegada do ano de 2024, é essencial se preparar para as mudanças e manter a regularização cadastral para continuar recebendo o benefício.

A tabela abaixo apresenta o cronograma de pagamento do Bolsa Família de dezembro:

NIS de Final Data de Depósito 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Fique atento às Informações Oficiais do Programa

O Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo federal para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com as mudanças previstas para 2024, é fundamental que os beneficiários estejam atentos às informações oficiais divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Embora ainda não haja uma tabela oficial de pagamentos para o próximo ano, espera-se que ela seja divulgada nos próximos dias de 2023. Além disso, é importante lembrar que, a partir de janeiro de 2024, será obrigatória a regularização do CPF de todos os integrantes das famílias beneficiadas.

Fique atento às informações oficiais e mantenha-se regularizado para continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. O programa é essencial para garantir apoio às famílias que mais precisam e contribuir para a redução da desigualdade social no país.