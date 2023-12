Bolsa Família anuncia PIX de R$ 1 MIL REAIS para milhares de beneficiários ainda em dezembro

O programa Bolsa Família, iniciado na última semana, está realizando o pagamento de dezembro para mais de 20 milhões de famílias em todo o país. Neste mês, além do benefício principal, estão sendo disponibilizados pagamentos extras que aumentam a renda das famílias atendidas pelo programa social.

Entre os benefícios extras, destaca-se o Vale Gás, que visa auxiliar as famílias no custeio do botijão de gás de cozinha.

Vale Gás: Aumentando o Poder de Compra das Famílias

O primeiro pagamento extra a ser realizado é o Vale Gás, que consiste no repasse do valor médio nacional de um botijão de gás de 13 kg. Em dezembro, o valor do Vale Gás será de R$ 100, e o pagamento será depositado no Caixa Tem, juntamente com o benefício principal do Bolsa Família.

Esse auxílio tem como objetivo contribuir para o custeio do gás de cozinha, um item essencial na vida das famílias brasileiras. Com o Vale Gás, as famílias beneficiadas terão um reforço financeiro para suprir essa necessidade e garantir o acesso a uma alimentação adequada.

Outros Benefícios Extras do Bolsa Família

Além do Vale Gás, existem outros benefícios extras disponíveis para as famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Esses benefícios visam proporcionar um suporte financeiro adicional e auxiliar no enfrentamento das desigualdades sociais.

Benefício Variável Familiar Nutriz

O Benefício Variável Familiar Nutriz consiste no aumento do pagamento do Bolsa Família em R$ 50 por cada membro da família com até seis meses. Esse benefício visa garantir o cuidado adequado com a alimentação e saúde das crianças em seus primeiros meses de vida.



Você também pode gostar:

Benefício de Renda de Cidadania

O Benefício de Renda de Cidadania é um adicional de R$ 142 pago por pessoa da família. Esse benefício visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social dos beneficiários do Bolsa Família.

Benefício Complementar

O Benefício Complementar garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Dessa forma, famílias que possuem um benefício principal de valor inferior a esse montante recebem um complemento financeiro para alcançar o valor mínimo estabelecido.

Benefício Primeira Infância

O Benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família. Esse benefício busca promover o desenvolvimento saudável das crianças nessa fase tão importante da vida.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Dezembro

O pagamento dos benefícios do Bolsa Família segue um calendário específico, conforme o Número de Identificação Social (NIS). Confira abaixo as datas de depósito para o mês de dezembro:

NIS Final Data de Depósito 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

É importante ressaltar que essas datas estão sujeitas a alterações, sendo recomendado que os beneficiários fiquem atentos às informações divulgadas pelo Governo Federal e pelos meios de comunicação.

Ademais, o pagamento de dezembro do Bolsa Família está trazendo benefícios extras para as famílias beneficiadas, como o Vale Gás, que auxilia no custeio do botijão de gás de cozinha. Além disso, outros benefícios extras estão disponíveis, como o Benefício Variável Familiar Nutriz, o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Complementar e o Benefício Primeira Infância.

O programa Bolsa Família visa promover a inclusão social e o combate à pobreza, garantindo o acesso a recursos financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade. O pagamento dos benefícios segue um calendário específico, conforme o NIS de cada beneficiário.

É fundamental que as famílias beneficiadas acompanhem as informações divulgadas pelo Governo Federal para garantir o recebimento dos benefícios e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo programa Bolsa Família.