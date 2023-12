Bolsa Família: Caixa CONFIRMA novos pagamentos HOJE (20); confira os detalhes

A Caixa Econômica Federal confirmou o pagamento do Bolsa Família para um novo grupo nesta quarta-feira (20). O calendário de pagamentos segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

O Bolsa Família é o maior e principal programa de transferência de renda do Governo Federal, atendendo mais de 20 milhões de famílias.

Para participar, é necessário se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Além disso, também é preciso cumprir todas as regras do programa.

Em dezembro, os repasses do Bolsa Família começaram no dia 11 e deverão encerrar no dia 22. A seguir, confira todos os detalhes sobre o pagamento deste mês e veja quem vai receber hoje.

Caixa paga Bolsa Família para novo grupo hoje (20/12)

Um novo grupo de beneficiários do Bolsa Família já poderá conferir as suas contas e movimentar o seu pagamento de dezembro. Desta vez, os contemplados são todos aqueles que possuem o NIS com final 8.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses. Assim, realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos, com acesso por meio do aplicativo Caixa Tem.

Calendário oficial de dezembro



Você também pode gostar:

Em dezembro, todos os beneficiários do Bolsa Família receberão o pagamento antecipado. Isso porque, entre janeiro e novembro de 2023, a Caixa realizou os depósitos na segunda quinzena do mês.

Mas, em dezembro, decidiu antecipar todo o calendário, de forma que todos os inscritos pudessem receber antes do Natal. Sendo assim, todos os pagamentos ocorrerão até o dia 22 de dezembro.

Assim, confira o calendário oficial com todas as datas:

NIS final 1: 11 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 2: 12 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 3: 13 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 4: 14 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 5: 17 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 6: 18 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 7: 19 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 8: 20 de dezembro (LIBERADO HOJE);

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Valor do Bolsa Família em dezembro de 2023

O último repasse do Bolsa Família de 2023 reservou um pagamento maior para milhares de beneficiários do programa. O primeiro motivo são os acréscimos do programa, segundo a composição familiar dos inscritos. Assim, confira quem recebe pagamento este mês:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Além disso, a novidade de dezembro é a nova rodada de pagamentos do Auxílio Gás. O objetivo do Auxílio Gás é ajudar as famílias no custeio do gás de cozinha, através de pagamentos bimestrais.

Nesse sentido, como o último repasse ocorreu em outubro, este mês milhares de participantes poderão garantir o pagamento extra de R$ 104 no orçamento de dezembro.

Como fazer o saque do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

A Caixa Econômica realiza os depósitos do Bolsa Família e do Auxílio Gás na conta social digital dos inscritos. Dessa maneira, o principal meio de acesso à conta é pelo aplicativo Caixa Tem.

O app está disponível para telefones Android e IOS e facilita a vida de quem precisa receber benefícios trabalhistas e sociais do governo.

Com ele, os beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Gás podem movimentar o seu pagamento e realizar transferências, PIX, pagamento de boletos e recarga de celular,. Além disso, ele também permite o acesso a diversos serviços da Caixa.

Além da movimentação digital, o banco também disponibiliza a opção de saque em espécie. Para isso, os clientes podem utilizar os seguintes canais de atendimento:

Caixas eletrônicos com cartão do benefício;

Caixas eletrônicos sem o cartão, utilizando o código gerado no app Caixa Tem;

Agências (boca do caixa);

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas.

Com ele, os beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Gás podem movimentar o seu pagamento e realizar transferências, PIX, pagamento de boletos e recarga de celular,. Além disso, ele também permite o acesso a diversos serviços da Caixa.