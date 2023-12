Bolsa Família: Caixa faz novos pagamentos nesta terça (19/12); veja quem recebe

Nesta terça-feira (19/12), a Caixa Econômica Federal realiza novos pagamentos do Bolsa Família. Os depósitos ocorrem seguindo o calendário oficial, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Dessa forma, a cada dia, um novo grupo tem acesso aos recursos do programa.

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil e já atende mais de 20 milhões de famílias. O seu objetivo é garantir acesso a renda para as famílias mais carentes do país, contribuindo para a diminuição da pobreza.

A seguir, confira todos os detalhes do pagamento de dezembro e veja quem vai receber nesta terça-feira.

Pagamentos do Bolsa Família continuam nesta terça (19/12)

Os repasses do Bolsa Família de dezembro começaram no último dia 11. Diferente dos meses anteriores, o Governo Federal decidiu antecipar os pagamentos.

Isso porque, durante todo o ano, o benefício foi pago sempre na última quinzena do mês. Mas, para garantir que todos os beneficiários recebam o pagamento antes do Natal, houve a antecipação. Dessa forma, o calendário oficial encerra os depósitos no dia 22 de dezembro.

Nesta terça (19), poderão receber todos os inscritos que possuem o NIS com final 7. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal, na conta social digital dos inscritos.

Calendário oficial de dezembro



NIS final 1: 11 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 2: 12 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 3: 13 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 4: 14 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 5: 17 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 6: 18 de dezembro (LIBERADO);

NIS final 7: 19 de dezembro (LIBERADO HOJE);

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Novo valor do Bolsa Família em dezembro

Em dezembro, assim como nos meses anteriores, o valor do Bolsa Família vai depender da composição familiar dos inscritos. Isso significa que não existe um valor fixo para todos os beneficiários, mas sim, cada grupo receberá um valor diferente.

Em primeiro lugar, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para todos os grupos. Além disso, as famílias maiores poderão receber mais, uma vez que o benefício também garante o mínimo de R$ 142 por integrante.

Ademais, também existe o pagamento de bônus, que são acréscimos que as famílias recebem, de acordo com a sua composição. Confira quem tem direito:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

A novidade para dezembro é o pagamento do Auxílio Gás, o benefício que ajuda as famílias no custeio do gás de cozinha. O programa Auxílio Gás concede uma parcela a cada dois meses para os inscritos. Como o último pagamento aconteceu em outubro, este mês haverá uma nova rodada de repasses.

O valor do Auxílio Gás em dezembro de 2023 ficou fixado em R$ 104. Dessa maneira, esta é uma renda a mais que os beneficiários poderão receber este mês.

Como fazer o saque do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

A Caixa Econômica realiza os depósitos do Bolsa Família e do Auxílio Gás na conta social digital dos inscritos. Dessa maneira, o principal meio de acesso à conta é pelo aplicativo Caixa Tem.

O app está disponível para telefones Android e IOS e facilita a vida de quem precisa receber benefícios trabalhistas e sociais do governo.

Através dele, os beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Gás podem movimentar o seu pagamento e realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular, bem como ainda têm acesso a diversos serviços da Caixa.

Além da movimentação digital, o banco também disponibiliza a opção de saque em espécie. Para isso, os clientes podem utilizar os seguintes canais de atendimento: