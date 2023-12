Bolsa Família: Calendário de janeiro DIVULGADO? Confira as datas

A Caixa Econômica Federal encerrou na última semana os pagamentos do Bolsa Família referente a dezembro de 2023. Mas muitos beneficiários já querem saber quando haverá a liberação do calendário de 2024.

Embora o calendário do Bolsa Família de 2024 ainda não tenha sido divulgado oficialmente, é possível saber as possíveis datas dos depósitos. A seguir, confira a matéria na íntegra e saiba quando você irá receber.

Calendário do Bolsa Família para janeiro de 2024

Para os depósitos de janeiro de 2024, o Bolsa Família vai usar os mesmos critérios que utilizou neste ano. Sendo assim, é possível saber que irá levar em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos para fazer os repasses.

Além disso, a Caixa realiza os depósitos sempre nos últimos 10 dias úteis do mês, o que nos permite prever as datas oficiais. De acordo com essas informações, confira as possíveis datas do pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2024:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

A divulgação das datas oficias do pagamento do Bolsa Família em 2024 vão ocorrer entre o final de dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024.

Regras do Bolsa Família em 2024



A expectativa é que, em 2024, as regras do Bolsa Família continuem as mesmas, uma vez que ainda não houve nenhum pronunciamento do Governo Federal.

Dessa forma, para ingressar no programa, os interessados deverão ter renda mensal de até R$ 218 per capita, ou seja, por pessoa que mora na mesma casa. Além disso, para se cadastrar, será necessário fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

O Bolsa Família não possui um cadastro unicamente para a inscrição no programa. Isso porque o CadÚnico é o sistema que o Governo Federal utiliza para identificar as famílias que têm direito ao benefício e fazer a concessão.

Atenção às condicionalidades de permanência!

As condicionalidades de permanência são exigências que os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir para não serem excluídos do programa.

Em primeiro lugar, quem recebe o Bolsa Família deve atualizar o CadÚnico quando houver alguma mudança nos dados familiares ou a cada dois anos, o que ocorrer primeiro. A atualização deve ser feita pelo responsável familiar no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Além disso, o que também pode ocasionar a perda do benefício é o não cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família. Trata-se de regras que os beneficiários que já recebem devem cumprir para a manutenção do benefício. Confira quais são:

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Novo valor do benefício em 2024

O Governo Federal ainda não fez nenhuma divulgação informando se haverá aumento no valor do Bolsa Família em 2024. Por isso, a expectativa é de que os valores continuem os mesmos de 2023.

Dessa forma, todas as família irão receber pelo menos R$ 600 por mês. No entanto, o governo também continuará os repasses dos bônus do Bolsa Família. Com ele, os inscritos podem receber uma parcela adicional, de acordo com a composição familiar. Confira:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Como consultar o Bolsa Família 2024?

Os beneficiários do programa poderão consultar os valores, novas datas e mais detalhes sobre o seu pagamento de forma totalmente online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Bolsa Família, na opção “extrato de pagamentos’.

A consulta também está disponível no aplicativo Caixa Tem. Para consultar, basta acessar as opções “Extrato” e “Futuro”, seis dias antes do pagamento.