Bolsa Família: Como consultar o benefício pelo WhatsApp? Aprenda AGORA!

Você já pensou em como seria prático poder verificar o saldo do seu Bolsa Família diretamente do seu celular, usando o WhatsApp? Pois bem, essa realidade chegou! O governo disponibilizou essa nova ferramenta para facilitar o acesso às informações dos beneficiários de todo o Brasil.

A Inovação

Essa funcionalidade inédita chegou para revolucionar e simplificar a vida de muitos brasileiros. Com a comodidade que o WhatsApp oferece, os beneficiários do Bolsa Família ganham mais uma alternativa para consultar seus dados.

Outros Canais de Consulta

Anteriormente, o Governo disponibilizava diversos canais de consulta do Bolsa Família, como o Portal de Consulta Pública, Portal Cadastro Único, Aplicativo Bolsa Família e o Canal de Atendimento do MDS. Ainda, era possível consultar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a porta de entrada para a inscrição no Cadastro Único e, consequentemente, para o Bolsa Família.

O Zap do Bolsa Família

Agora, além dos canais tradicionais, será possível verificar o recebimento do seu benefício e valor por meio do “Zap do Bolsa Família”. O procedimento é incrivelmente simples e prático.

Como Funciona

Para consultar, o beneficiário precisa enviar uma mensagem para o número oficial do Governo Federal. Após um breve cadastro no sistema, com a confirmação de alguns dados, o usuário já poderá requisitar informações sobre o Bolsa Família.



O Conforto ao seu Alcance

A grande vantagem desse acesso é a possibilidade de fazer tudo do conforto do seu lar, sem precisar enfrentar filas ou deslocamentos. E o melhor, tudo isso de forma segura e confiável, garantindo a segurança dos seus dados.

O Passo a Passo

Para começar, adicione o número oficial do Governo Federal aos seus contatos no WhatsApp. O número é +55 61 4042 1552, e funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.

Após isso, inicie uma conversa enviando uma mensagem com a palavra “Olá”. Em seguida, uma resposta automática questionará quais informações você deseja acessar. Responda com a opção “Bolsa Família” e será solicitado o número do seu NIS para confirmar a consulta.

Acessibilidade e Modernidade

Independentemente de onde você estiver, com um dispositivo conectado à internet, você poderá acessar as informações do seu Bolsa Família. Este é mais um passo em direção à modernização e digitalização dos serviços públicos, buscando sempre oferecer mais comodidade e facilidade para os cidadãos.

Transparência e Agilidade

O WhatsApp se tornou um verdadeiro canal de atendimento ao cidadão, reforçando a transparência e a agilidade em um só lugar. Então, aproveite este novo recurso!

Nunca foi tão fácil acessar informações sobre o Bolsa Família. Se tiver mais dúvidas ou dificuldades, não hesite em procurar mais informações.

Calendário de Pagamentos de Dezembro

Os pagamentos do Bolsa Família neste mês de dezembro já estão sendo realizados. Aqui estão as datas de pagamento para dezembro de 2023:

NIS final 1: 11 de dezembro NIS final 2: 12 de dezembro NIS final 3: 13 de dezembro NIS final 4: 14 de dezembro NIS final 5: 15 de dezembro NIS final 6: 18 de dezembro NIS final 7: 19 de dezembro NIS final 8: 20 de dezembro NIS final 9: 21 de dezembro NIS final 0: 22 de dezembro

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é constituído por diferentes tipos de benefícios, cada um destinado a apoiar diferentes situações familiares.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O BRC é um pagamento per capita de R$ 142 para cada membro da família.

Benefício Complementar (BCO)

Este é um valor adicional destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF)

O BVF é um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O BVN é um suplemento de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz).

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O BET é aplicado em casos específicos para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil).

Elegibilidade para Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único e ter renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa. A inscrição no CadÚnico é um pré-requisito, mas não garante a inclusão imediata no programa.

Além disso, as famílias devem cumprir certas condições nas áreas de saúde e educação. Por exemplo, é necessário que crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos estejam frequentando a escola, e que gestantes estejam realizando o acompanhamento pré-natal. As crianças até sete anos devem passar por avaliação nutricional e seguir o calendário nacional de vacinação.