Bolsa Família: Comunicado para janeiro que envolve todos os finais NIS

O governo federal está promovendo mudanças significativas para os beneficiários do Programa Bolsa Família à medida que o fim do ano se aproxima. Anteriormente, as famílias atendidas eram divididas em dez grupos mensais, com os pagamentos organizados com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS).

Assim, vários grupos já recebiam orientações específicas sobre o recebimento dos pagamentos.

No entanto, neste final de ano, todos os beneficiários devem estar cientes de algumas novidades. Com a conclusão da rodada de pagamentos de dezembro, a última de 2023, no dia 22, surgem diretrizes para o ano de 2024.

Mudanças para o Bolsa Família em 2024

As mudanças previstas para o Bolsa Família em 2024 envolvem principalmente o calendário oficial de pagamentos e as normas do programa. Embora diversas tabelas sobre os repasses estejam circulando na internet, ainda não há uma tabela oficial.

A responsabilidade de divulgar essa tabela é do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), mas até o momento isso não aconteceu. Espera-se que eles anunciem as datas nos próximos dias de 2023.

Além disso, até o momento, considera-se incorreta a informação sobre a unificação dos pagamentos do programa em um único dia a partir de janeiro de 2023, já que não houve nenhum pronunciamento oficial do governo ou do MDS a respeito disso.

Quanto ao que permanece inalterado no Bolsa Família, o Ministro Wellington Dias, responsável pela pasta do programa social, afirmou que não haverá mudanças de um ano para o outro. A partir de janeiro, os valores atuais continuarão a ser pagos, e é necessário que as regras existentes sejam seguidas.

A única mudança a ser observada é a necessidade de regularizar o CPF de todos os membros das famílias beneficiadas pelo programa.



Repasses do Bolsa Família

A rodada de repasses do Bolsa Família de dezembro finalizou em 22 de dezembro, atendendo às famílias com NIS de final 0. As famílias com NIS de finais 1 a 9 já receberam os respectivos depósitos, seguindo o cronograma estabelecido pelo MDS.

Ficar atento às informações oficiais relacionadas ao Programa Bolsa Família é essencial. Com a chegada do ano de 2024, é crucial se preparar para as mudanças e garantir a regularização para continuar recebendo o benefício.

Especialistas e beneficiários aguardam um possível aumento no valor do Bolsa Família para 2024, pois consideram que o montante atual não atende às necessidades das famílias e está abaixo do necessário.

Atualmente, o programa concede um benefício médio de R$ 688,97 por família, abrangendo 21,45 milhões de pessoas em todo o país.

A implementação do aumento está previsto a partir de março de 2024 caso seja aprovado. Isso elevará o valor do benefício para R$ 710 por mês.

Calendário Oficial

Embora o calendário oficial do Bolsa Família para 2024 ainda não tenha sido divulgado, é viável prever as datas de pagamento com base nos padrões anteriores.

1- NIS final 1: 18 de janeiro

2- NIS final 2: 19 de janeiro

3- NIS final 3: 22 de janeiro

4- NIS final 4: 23 de janeiro

5- NIS final 5: 24 de janeiro

6- NIS final 6: 25 de janeiro

7- NIS final 7: 26 de janeiro

8- NIS final 8: 29 de janeiro

9- NIS final 9: 30 de janeiro

10- NIS final 0: 31 de janeiro

CPF iregular

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) emitiu um alerta relevante que pode impactar milhões de beneficiários do Bolsa Família a partir de janeiro de 2024: CPFs irregulares registrados no Cadastro Único podem resultar no bloqueio do pagamento do programa social.

Em situações mais graves, pode haver o corte do benefício.

A Instrução Normativa 33/2023 do Ministério do Desenvolvimento Social esclarece que as irregularidades no CPF, quando identificadas no Cadastro Único, serão motivo para o bloqueio de benefícios do Bolsa Família. Essa medida visa garantir a correção de dados e a regularização do CPF para manutenção do benefício.

O MDS oficialmente divulgou os erros no CPF que não serão aceitos em relação ao titular do pagamento do Bolsa Família.

Alguns desses erros incluem:

– Estar suspenso junto à Receita Federal, devido a dados incompletos ou ausência nas eleições.

– A Receita cancelou devido a bloqueio judicial ou à existência de múltiplos CPFs com o mesmo nome.

– Estar pendente de regularização, quando o titular deixa de declarar o imposto de renda anual.

– Divergência de titularidade (erro no nome no documento), que ocorre quando há discrepância no nome presente no documento.

Esses equívocos podem levar ao bloqueio do pagamento do Bolsa Família, ressaltando a importância da regularização do CPF para evitar complicações financeiras.

Como evitar o bloqueio do Bolsa Família?

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família devido a CPF irregular, é crucial realizar a regularização. Os membros da família com pendências no CPF estão recebendo notificações sobre a necessidade de atualização, exigindo ação sensata nesse contexto.

Você pode realizar o processo de regularização junto à Receita Federal por meio de diferentes canais, como enviar um e-mail, preencher um formulário online ou comparecer presencialmente a um Posto de Atendimento.

É importante observar que, após regularizar junto à Receita Federal, é necessário atualizar os dados no Cadastro Único no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). No entanto, é necessário aguardar aproximadamente um mês para que a Receita processe os dados atualizados antes de comparecer ao CRAS.