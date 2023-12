Bolsa Família de Dezembro: Mães solteiras receberão AUMENTO; veja novos valores

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro cujo objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Neste mês de dezembro, o calendário de pagamentos trará benefícios para cerca de 21 milhões de famílias em todo o Brasil.

A grande novidade é que, a partir de agora, todas as beneficiárias do programa receberão o valor mínimo de R$ 600, o que representa um aumento significativo em relação aos benefícios anteriores.

Aumento para Mães Solteiras

Uma excelente notícia para as mães solteiras que fazem parte do programa Bolsa Família é que elas receberão um aumento no valor do benefício com o saque de dezembro. Esse aumento será possível por meio de pagamentos oriundos de programas extras do Bolsa Família.

É importante ressaltar que, para serem elegíveis a esses valores extras, as famílias precisam ter o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico). As informações fornecidas no CadÚnico são fundamentais para que o Governo Federal selecione as famílias beneficiadas com os pagamentos bônus.

Benefícios Extras do Bolsa Família

Existem alguns benefícios extras inclusos no programa Bolsa Família que podem aumentar o valor do benefício para as famílias. Vejamos quais são eles:

Benefício Variável Familiar Nutriz

Esse benefício acrescenta R$ 50 ao pagamento para cada membro da família com até seis meses de idade. É uma forma de incentivar a nutrição adequada para as crianças em seus primeiros meses de vida.



Benefício de Renda de Cidadania

Esse benefício adiciona R$ 142 ao pagamento para cada membro da família. Tem como objetivo promover uma renda mínima para as famílias em situação de extrema pobreza.

Benefício Complementar

Esse benefício garante que o valor mínimo pago pelo Bolsa Família seja de R$ 600. Dessa forma, todas as famílias beneficiárias receberão pelo menos esse valor.

Benefício Primeira Infância

Esse benefício adiciona R$ 150 para cada criança de até sete anos que faça parte da família. É uma forma de garantir uma atenção especial às crianças nessa fase crucial de seu desenvolvimento.

Além desses benefícios, as famílias também têm a possibilidade de receber o pagamento bimestral do Vale Gás. A cada dois meses, o benefício libera o valor médio de um botijão de gás de 13 kg, o que pode ser de grande ajuda para as famílias mais necessitadas. Em dezembro, o pagamento será no valor de R$ 110.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Dezembro

Os depósitos do Bolsa Família seguem a ordem do NIS (Número de Identificação Social) final dos beneficiários. Confira o calendário de pagamentos para dezembro:

NIS final 1: depósito em 11 de dezembro;

NIS final 2: depósito em 12 de dezembro;

NIS final 3: depósito em 13 de dezembro;

NIS final 4: depósito em 14 de dezembro;

NIS final 5: depósito em 15 de dezembro;

NIS final 6: depósito em 18 de dezembro;

NIS final 7: depósito em 19 de dezembro;

NIS final 8: depósito em 20 de dezembro;

NIS final 9: depósito em 21 de dezembro;

NIS final 0: depósito em 22 de dezembro.

É importante que os beneficiários estejam atentos ao calendário e realizem o saque do benefício na data indicada. Caso contrário, o valor ficará disponível apenas por 90 dias.

Com o aumento do valor mínimo do Bolsa Família e os benefícios extras, espera-se que mais famílias em situação de vulnerabilidade sejam alcançadas e possam contar com um apoio financeiro para suprir suas necessidades básicas. O programa Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e na promoção da igualdade social no Brasil.

Acompanhe as notícias sobre o programa e fique atento aos prazos de inscrição e atualização no CadÚnico para garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família. Para mais informações, acesse o site oficial do programa ou entre em contato com os órgãos responsáveis em sua cidade.