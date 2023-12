Bolsa Família de Janeiro: Lula confirma BLOQUEIOS usando o CPF dos titulares

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou que, a partir de 2024, serão realizados bloqueios no Bolsa Família de janeiro para usuários com CPF irregular no Cadastro Único (CadÚnico). O objetivo é garantir a conformidade com os requisitos estabelecidos.

Essa medida foi confirmada pelo ex-presidente Lula, que ressaltou a importância de utilizar o CPF dos titulares para evitar fraudes e garantir a assistência às famílias que realmente necessitam.

Bloqueios no Bolsa Família de Janeiro

Os bloqueios no Bolsa Família de janeiro podem ocorrer em diferentes situações relacionadas ao CPF dos beneficiários. Isso inclui CPF suspenso, cancelado ou com divergência de titularidade na Receita Federal, bem como inconsistência de dados no CadÚnico.

Essas irregularidades podem resultar em bloqueios temporários ou, caso não sejam regularizadas após seis meses, no cancelamento definitivo do benefício. É fundamental que os beneficiários verifiquem a existência de pendências em seu CPF para evitar surpresas com bloqueios no Bolsa Família de janeiro.

Para isso, existem algumas opções disponíveis:

Acesse o site da Receita Federal; Clique em “Consultar CPF”; Insira o número do documento e a data de nascimento do titular; Clique em “Consultar” para gerar o comprovante de situação cadastral do CPF.

Essa consulta pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, permitindo que os beneficiários verifiquem se há alguma irregularidade que possa resultar no bloqueio do Bolsa Família de janeiro.

Atualização dos Dados Cadastrais



Para evitar bloqueios no Bolsa Família de janeiro, é essencial que os beneficiários realizem a atualização dos dados cadastrais em caso de irregularidades. Essa atualização pode ser feita tanto online, através do navegador ou do aplicativo do CadÚnico, quanto presencialmente em unidades da Receita Federal ou em postos conveniados, como Correios, Cartórios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica.

No caso de inconsistências específicas relacionadas ao CadÚnico, é necessário buscar atendimento presencial em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Lá, os beneficiários poderão regularizar a situação e garantir a conformidade com os requisitos estabelecidos.

A regularização do Bolsa Família de janeiro pode ser feita de forma simples e rápida, seguindo alguns passos:

Regularização do CPF Online

Acesse o site da Receita Federal; Clique em “Meu CPF”; Em seguida, clique em “Atualizar CPF”; Por fim, selecione a opção “Regularizar CPF”.

Seguindo esses passos, os beneficiários poderão atualizar o CPF de forma online, garantindo a regularidade cadastral e evitando bloqueios no Bolsa Família de janeiro.

Atualização de Informações no CadÚnico

Abra o aplicativo do CadÚnico; Faça o login utilizando o CPF e senha; Toque em “Atualização cadastral por confirmação”; Selecione se deseja atualizar o “Endereço da Família” ou a “Composição Familiar”; Após confirmar ou adicionar as novas informações, clique em “Confirmar dados do Cadastro Único”.

Essa atualização no CadÚnico é fundamental para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas, evitando bloqueios no Bolsa Família de janeiro.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Ademais, os bloqueios no Bolsa Família de janeiro são realizados para garantir a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo MDS. É importante que os beneficiários verifiquem a situação de seu CPF e realizem a atualização dos dados cadastrais, tanto no CPF quanto no CadÚnico, para evitar bloqueios e garantir o recebimento do benefício.

A regularização pode ser feita tanto online quanto presencialmente, de forma simples e rápida. Assim, é possível assegurar que o Bolsa Família continue sendo uma importante assistência para as famílias brasileiras que realmente necessitam.