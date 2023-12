BOLSA FAMÍLIA DIMINUIU! Quase 2,5 milhões recebem R$ 372

A Caixa Econômica Federal iniciou na última segunda-feira (11) o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família a milhões de beneficiários em todo o país. Os repasses acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo de segurados está tendo acesso aos valores a cada dia útil.

Em resumo, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país e vem ajudando famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade. A parcela mínima no país é de R$ 600 por beneficiário, mas o valor pode cair para metade para um grupo específico de inscritos.

Nesta semana, metade dos beneficiários já receberam o direito de acessar o valor do Bolsa Família. Contudo, muitos deles estão recebendo bem menos que o valor mínimo de R$ 600. Inclusive, nem todos conseguem entender o motivo que os fez receber menos que anteriormente.

Aliás, a notícia ainda preocupa muitas pessoas que dependem exclusivamente do benefício para terem alguma renda no mês. Entretanto, vale destacar que a redução do valor não atinge todos os usuários. De todo modo, é importante falar sobre a Regra de Proteção do Bolsa Família, que envolve a redução do valor.

O que é Regra de Proteção do Bolsa Família?

O Bolsa Família foi retomado no Brasil em março deste ano pelo governo Lula, que promoveu várias mudanças no benefício. O novo governo extinguiu o Auxílio Brasil, que havia sido criado em 2021, durante o governo do ex-presidente de Jair Bolsonaro, justamente para ficar no lugar do Bolsa Família.

Em suma, o reformulado programa social substituiu a Regra de Emancipação do Auxílio Brasil pela Regra de Proteção do Bolsa Família. Anteriormente, os usuários poderiam ingressar no Bolsa Família caso tivessem uma renda de até R$ 210 por pessoa da família. Com a nova regra, o valor subiu para R$ 218 mensais.

No entanto, as famílias que já são seguradas do Bolsa Família e registram aumento da renda, superando o valor de R$ 218 por pessoa, não perdem o benefício de imediato. Contudo, isso acontece apenas para as famílias cuja renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 610).

As famílias que se enquadram nesta realidade recebem metade do benefício por mais dois anos para conseguir controlar as finanças, possuindo mais possibilidades de organizar as dívidas e contas até que o benefício deixe de ser pago. Nesse período, o governo pagará 50% do valor da parcela que as famílias tinham direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.



Por que o governo reduz o valor da parcela?

Em primeiro lugar, cabe salientar que o Bolsa Família possui três principais objetivos:

Combater a fome, por meio da transferência direta de renda às famílias beneficiárias;

Contribuir para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações;

Promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de pobreza.

Em suma, as famílias que registram aumento na renda e conseguem sair do grupo das pessoas mais vulneráveis do país, perdem o direito de receber o benefício. Isso porque existem alguns requisitos que devem ser atendidos para que as pessoas tenham direito ao Bolsa Família, e a renda é um deles. Caso isso não aconteça, não há como receber a parcela do benefício.

Em outras palavras, o Governo Federal poderia retirar imediatamente as famílias que deixam de cumprir todos os requisitos do programa de transferência de renda. Contudo, a Regra de Proteção do Bolsa Família garante o recebimento de 50% do valor por mais dois anos, em caso de aumento de renda que supere os R$ 218 por pessoa no mês, limitado a R$ 610.

Quase 2,5 milhões na Regra de Proteção

De acordo com o Governo Federal, 2,47 milhões de famílias estão na Regra de Proteção do Bolsa Família em dezembro. A saber, o benefício médio do mês pago a estas famílias foi de R$ 372,39, valor bem maior que 50% da parcela mínima de R$ 600. O valor ficou bastante elevado por causa dos benefícios adicionais pagos aos usuários.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família em dezembro: