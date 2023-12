Bolsa Família disponibiliza CESTA DE NATAL para os beneficiários; saiba quem tem direito

O programa Bolsa Família, criado para auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social ou econômica, oferece benefícios extras aos beneficiários, incluindo a concessão de uma cesta de Natal.

Distribuição do auxílio

As prefeituras realizam a distribuição desse auxílio social, disponível apenas em determinadas cidades. É necessário verificar diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para confirmar a elegibilidade para receber a cesta básica.

Em algumas regiões, a assistência social concede um pagamento adicional, combinado com o benefício principal, podendo variar em torno de R$ 200.

O montante é depositado nas contas da poupança social do Caixa Tem e pode ser movimentado pelo aplicativo correspondente, permitindo a compra da cesta básica.

O Bolsa Família oferece uma Cesta de Natal para seus beneficiários?

Acima de tudo, é fundamental compreender minuciosamente os detalhes e os requisitos desse benefício. É essencial esclarecer que a iniciativa da cesta básica não parte do Governo Federal. Em outras palavras, são os estados e municípios que podem trazer boas notícias aos beneficiários do Bolsa Família.

No entanto, a concessão deste benefício adicional varia conforme a região. Infelizmente, não há confirmação de que todas as regiões do país oferecerão a cesta de Natal para as famílias em situação de maior necessidade.

Apesar disso, há confirmação em algumas regiões.



Regras e requisitos para receber a cesta de Natal

Logo assim, um estado que confirmou a oferta é o Ceará. No entanto, nem todos os beneficiários serão contemplados.

Conforme as regras apresentadas, os que receberão a cesta de Natal são:

– Ambulantes;

– Mototaxistas;

– Despachantes documentalistas de trânsito;

– Feirantes;

– Guias de turismo;

– Motoristas de transporte escolar (ônibus, perua);

– Motoristas de aplicativos;

– Taxistas;

– Profissionais do transporte alternativo;

– Bugueiros.

Desse modo, nesses casos específicos, os beneficiários dessas categorias podem receber cartões com limites variando entre R$ 150 e R$ 300.

Em suma, é importante destacar que esses cartões são destinados exclusivamente à compra de alimentos, permitindo que as pessoas adquiram itens pertinentes às tradições de fim de ano.

Como obter a cesta de Natal do Bolsa Família

Geralmente, esse suporte adicional de Natal requer um processo de solicitação na maioria das regiões.

Para informações sobre como receber a cesta de Natal para beneficiários do Bolsa Família:

– Procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo;

– Verifique se essa assistência está disponível em sua cidade;

– Se não houver um CRAS próximo, entre em contato com a prefeitura local ou a secretaria social correspondente.

É crucial ressaltar que essa cesta já é oferecida em várias regiões durante o ano, contudo, é necessário estar em situação de pobreza ou extrema pobreza para ter acesso a esse auxílio.

Reforçando: não há uma ação do governo federal que conceda esse adicional. Os pagamentos do Bolsa Família em dezembro seguem normalmente, sem nenhum 13º ou valor adicional além dos já existentes.

Outros benefícios do Bolsa Família

Porém, além da cesta de alimentos, o Bolsa Família oferece outros complementos para seus beneficiários, requerendo que estes mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para receberem os pagamentos.

Segue abaixo a lista dos pagamentos adicionais do Bolsa Família:

Benefícios extras do Bolsa Família:

1. Benefício Variável Familiar Nutriz: aumenta o pagamento em R$ 50 por cada membro da família com até seis meses de idade.

2. Benefício de Renda de Cidadania: oferece um adicional de R$ 142 por pessoa da família.

3. Benefício Complementar: garante um valor mínimo de R$ 600 para o Bolsa Família.

4. Benefício Primeira Infância: acrescenta R$ 150 por criança de até sete anos integrante da família.

5. Vale Gás: realiza o pagamento bimestral de 50% do valor total do botijão de gás de 13 kg, conforme ajuste para 2024.