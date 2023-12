Bolsa Família em 2024: Confira o novo VALOR e como se inscrever

Os repasses do último pagamento do Bolsa Família de 2023 começaram na última semana e têm previsão para encerrar no dia 22 de dezembro. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como vai funcionar o programa em 2024.

O Governo Federal já confirmou que o Bolsa Família vai continuar no ano que vem. Por isso, as famílias precisam estar atentas para as exigências do programa para garantir a sua participação.

A seguir, confira mais detalhes sobre o Bolsa Família em 2024 e veja o passo a passo completo para se inscrever e receber os pagamentos mensais.

Qual será o valor do Bolsa Família em 2024?

É importante destacar que, atualmente, o valor do Bolsa Família é variável. Isso significa que cada grupo familiar recebe um valor diferente, a depender da sua composição.

Essa regra é parte das mudanças implementadas no início de 2023, que reformulou o programa para melhor atender a população. Dessa forma, foram realizadas alterações no valor do benefício, como também nas regras de participação, permanência e exclusão.

O Governo Federal ainda não confirmou o aumento do Bolsa Família para 2024. Por isso, a expectativa é de que os pagamentos continuem no mesmo valor.

Valor do benefício hoje



Como o valor do Bolsa Família é variável, para saber qual será o seu pagamento mensal, o inscrito precisa calcular os benefícios que compõem do programa.

A princípio, cada integrante familiar deve receber o mínimo de R$ 142. Isso significa que uma família com 5 integrantes vai receber o pagamento de R$ 710. Por outro lado, o governo também protege as famílias menores, de modo que nenhuma delas recebam um valor menor do que R$ 600.

Além do pagamento base, também existe o pagamento dos bônus do Bolsa Família. Com ele, participantes específicos podem receber acréscimos nos pagamentos. Confira as regras:

Bônus de R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam até os 6 meses do bebê);

Bônus de R$ 150 para crianças com até 6 anos de idade;

Bônus de R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Como se cadastrar no Bolsa Família em 2024?

Para ingressar no Bolsa Família, o responsável familiar deve fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Esse sistema é a porta de entrada para todos os benefícios assistenciais do Governo Federal.

Por isso, não existe um cadastro específico para o Bolsa Família, sendo os dados do CadÚnico o meio pelo qual o Governo Federal identifica as famílias que têm direito ao benefício. A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Para participar do Bolsa Família, o interessado deve ter renda mensal per capita de até R$ 218. Isso significa que, ao somar a renda de todas as pessoas que moram na mesma casa e dividir pelo número de integrantes, este deve ser o resultado final.

Atenção às regras para não perder o benefício!

Muitos beneficiários do Bolsa Família podem correr o risco de perder o benefício por questões simples que podem passar desapercebidas. A primeira delas é a falta de atualização do CadÚnico.

Quem recebe o Bolsa Família deve atualizar o CadÚnico quando houver alguma mudança nos dados familiares ou a cada dois anos, o que ocorrer primeiro. A atualização deve ser feita pelo responsável familiar no CRAS mais próximo da sua residência.

Além disso, o que também pode ocasionar a perda do benefício é o não cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família. Trata-se de regras que os beneficiários que já recebem devem cumprir para a manutenção do benefício. Confira quais são: