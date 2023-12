Bolsa Família em 2024: Descubra como evitar a suspensão com a Revisão Cadastral

O Bolsa Família, conhecido programa de transferência de renda do Brasil, que atende mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, está passando por mudanças promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Novas Medidas do Bolsa Família

Desde o começo deste ano, as ações têm se concentrado na Averiguação Cadastral Unipessoal e na Revisão Cadastral do programa, com o objetivo de identificar possíveis erros nos cadastros. Isto inclui a identificação de informações não declaradas ou desatualizadas.

Objetivo das Ações

Estas ações têm como principal objetivo melhorar a distribuição dos recursos. A intenção é que o benefício chegue efetivamente àqueles que mais precisam. Em alguns casos, pode ocorrer o bloqueio ou até mesmo o cancelamento do benefício. Por isso, é crucial para os beneficiários manterem seus cadastros atualizados e seguirem as regras do Bolsa Família.

Consequências do Não Cumprimento das Regras

Notícias recentes sobre a suspensão de benefícios para mais de quatro milhões de famílias causaram preocupação. Contudo, é importante entender que estas ações fazem parte do esforço constante do governo para preservar a integridade do programa. Em casos de cancelamento, os beneficiários podem recorrer a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

Condições para Receber o Benefício

Além de manter o cadastro atualizado, as famílias também precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação. Isso inclui o acompanhamento nutricional das crianças menores de 7 anos e uma frequência mínima escolar para crianças e adolescentes de até 18 anos. A ausência desses requisitos pode resultar na suspensão, corte ou veto do benefício.



Atualização do Cadastro no Bolsa Família

Para evitar que o benefício seja comprometido, é necessário reunir documentação específica e acessar o site ou aplicativo do CadÚnico. Lá, o beneficiário deve seguir as etapas informadas para atualização cadastral. Em casos mais complexos, pode ser necessário o comparecimento em uma unidade do CRAS.

Implementação do Aplicativo Cadastro Único

Com a implementação do aplicativo Cadastro Único, não é mais necessário sair de casa para atualizar seus dados, tornando o processo ainda mais fácil. Após a atualização, o Governo Federal tem um prazo de até 60 dias para avaliar os documentos e definir sobre a retomada dos pagamentos do benefício.

Valores Atuais do Bolsa Família

Enquanto novos valores não são definidos, o benefício continua da seguinte maneira: todas as famílias beneficiadas devem receber, no mínimo, R$ 600. Projeções futuras apontam para um pagamento confirmado até maio de 2025 com benefício extra de R$ 150 para cada criança de zero a sete anos e R$ 50 para membros da família com até sete meses (nutriz).

A revisão cadastral é uma medida crucial para garantir a integridade do programa Bolsa Família. Mantendo seus dados atualizados e cumprindo as regras do programa, você não apenas garante seu benefício, mas também contribui para a eficiência do programa. Se você é um beneficiário, não esqueça de fazer a revisão cadastral e evite perder seu benefício!

Calendário de dezembro do Bolsa Família

O cronograma estabelecido para os pagamentos do Bolsa Família neste mês de dezembro é o seguinte:

11 de dezembro – NIS com final 1

12 de dezembro – NIS com final 2

13 de dezembro – NIS com final 3

14 de dezembro – NIS com final 4

15 de dezembro – NIS com final 5

18 de dezembro – NIS com final 6

19 de dezembro – NIS com final 7

20 de dezembro – NIS com final 8

21 de dezembro – NIS com final 9

22 de dezembro – NIS com final 0

As famílias que recebem o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, por meio da conta Poupança Social Digital, poderão utilizar a mesma modalidade de pagamento e realizar movimentações pelo aplicativo. A Caixa esclarece que os canais para movimentação dos valores e consulta de informações são: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, agências físicas da Caixa, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.