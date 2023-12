Bolsa Família em 2024 terá aumento de 4%? Saiba mais

Em breve, o ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, conduzirá as discussões sobre os ajustes no Bolsa Família 2024. Elas estão programadas para o início do próximo ano.

Atualmente, o programa oferece um suporte médio de R$688,97 por família, beneficiando cerca de 21,45 milhões de pessoas em todo o país.

Expectativas são alimentadas por beneficiários e especialistas em relação ao reajuste do Bolsa Família 2024, considerando que o valor atual não atende suficientemente às necessidades das famílias e está defasado.

Reajuste do Bolsa Família em 2024

O governo está considerando um possível reajuste de 4% no Bolsa Família 2024, com uma potencial implementação a partir de março, elevando o valor mensal para R$710,00.

No entanto, o montante final permanece incerto, sujeito a variáveis como inflação, crescimento econômico e disponibilidade de recursos no orçamento.

O ministro Wellington Dias esclarece que diversos fatores determinam o repasse de valor para cada família no Bolsa Família em 2024, incluindo inflação, crescimento econômico, custo de alimentos e políticas associadas ao salário mínimo.

A complexidade da decisão de reajuste exige responsabilidade fiscal. O anúncio de que essa decisão será tomada no próximo ano cria expectativas, especialmente considerando a conhecida sensibilidade do presidente Lula em priorizar as camadas mais pobres da população.

Definição dos novos valores



Até o estabelecimento de novos valores, o Governo Federal mantém a composição atual do Bolsa Família, que engloba benefícios como o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), Benefício Complementar (BCO), Benefício Extraordinário de Transição (BET), Benefício Primeira Infância (BPI), Benefício Variável Familiar (BVF) e Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN).

As regras do Bolsa Família 2024 incluem compromissos nas áreas de saúde e educação. Por exemplo, como acompanhamento pré-natal, calendário nacional de vacinação, monitoramento do estado nutricional de crianças, e frequência escolar mínima para crianças e adolescentes.

Além disso, a família deve manter atualizado o Cadastro Único pelo menos a cada 24 meses.

Calendário de pagamentos

Na última terça-feira (26), o Governo Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família de 2024. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) gerencia o programa, enquanto a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos.

O início dos repasses está agendado para 18 de janeiro e seguirá nos últimos 10 dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o depósito será antecipado.

O cronograma segue uma ordem progressiva, começando no primeiro dia com os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 1. Além disso segue-se progressivamente até a última data, determinada pelo último dígito do NIS presente no cartão de cada cidadão.

Para ser elegível ao Bolsa Família, a renda per capita da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Contudo as informações precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Em caso de dúvidas, o MDS oferece o canal de atendimento Disque Social 121. Além disso, é possível obter informações através do número 111 ou consultar o aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa, disponíveis para download nas lojas virtuais de aplicativos.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo brasileiro direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sua finalidade é combater a pobreza e a fome, fornecendo um auxílio financeiro mensal, cujo montante varia conforme a estrutura familiar. A elegibilidade para o benefício requer uma renda per capita igual ou inferior a R$ 218 por mês.

Os novos beneficiários receberão os cartões em seus endereços cadastrados, como feito nos anos anteriores. No entanto, é possível sacar os recursos sem o cartão, mediante a apresentação de um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

No caso de ausência de senha cadastrada, o chefe da família pode receber o recurso por meio de uma guia de pagamento em uma agência da Caixa. Desde já deve apresentar um documento oficial com foto.

Para esclarecimentos, é possível contatar o Disque Social 121 (MDS) ou o canal de atendimento da Caixa pelo número 111. Além disso, os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa estão disponíveis para consulta e download gratuito nas lojas virtuais de aplicativos.