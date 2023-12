Bolsa Família em 2024: Veja 3 mudanças que impactarão os beneficiários!

O Governo Federal reconhece o programa Bolsa Família como uma das principais políticas de transferência de renda e tem realizado diversas atualizações e mudanças nele.

Em 2024, o programa promete continuar sendo um suporte vital para milhares de famílias brasileiras em situação de pobreza.

As novidades incluem não só um aumento no valor do benefício, mas também a inclusão de novos auxílios e a divulgação de um novo calendário de pagamentos.

Aumento no Bolsa Família após janeiro de 2024

Uma das maiores vitórias para os beneficiários do Bolsa Família em 2024 é o anúncio de um aumento no valor do benefício logo após janeiro. Após ter elevado o valor base para R$ 600,00 por meio de reajustes realizados em 2023, o programa planeja manter os incrementos, visando aliviar os impactos da inflação e melhorar a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis.

Cinco Benefícios Salvadores

Além do aumento do valor base, o Bolsa Família em 2024 incluirá cinco benefícios essenciais. O Benefício Variável Familiar Nutriz adiciona R$ 50 por cada membro da família com até seis meses de idade. Benefício de Renda de Cidadania garante um adicional de R$ 142 por pessoa da família.

O Benefício Complementar assegura que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. O Benefício Primeira Infância concede R$ 150 por criança de até sete anos na família. O Vale-gás, pago a cada dois meses, contribui para a compra do botijão de gás de cozinha de 13 kg.

Calendário do Bolsa Família para 2024



Espera-se que o governo federal siga o padrão dos anos anteriores, distribuindo os pagamentos do Bolsa Família de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, embora ainda não tenha divulgado oficialmente o calendário para janeiro de 2024.

Uma previsão das datas, baseada em anos anteriores, é a seguinte:

1- NIS final 1: 18 de janeiro

2- NIS final 2: 19 de janeiro

3- NIS final 3: 22 de janeiro

4- NIS final 4: 23 de janeiro

5- NIS final 5: 24 de janeiro

6- NIS final 6: 25 de janeiro

7- NIS final 7: 26 de janeiro

8- NIS final 8: 29 de janeiro

9- NIS final 9: 30 de janeiro

10- NIS final 0: 31 de janeiro

Considerações Importantes

Estes avanços no Bolsa Família são cruciais para atenuar a insegurança alimentar e promover a inclusão social das famílias mais afetadas pela pobreza. As mudanças refletem um compromisso do governo em assegurar não apenas a continuidade, mas também a melhoria do programa.

O ano de 2024 promete ser significativo para os beneficiários do Bolsa Família, com o compromisso de aumentos e melhorias no programa. O governo federal demonstra, assim, um esforço contínuo em garantir a segurança e o bem-estar das famílias que mais precisam de apoio no país.

É essencial acompanhar o anúncio oficial do calendário e compreender as regras do programa para garantir o acesso aos benefícios disponibilizados.

Consulta ao Bolsa Família 2024

Bem como, para acompanhar o pagamento, os beneficiados pelo programa podem acessar a consulta ao Bolsa Família 2024. Essa consulta não apenas auxilia na verificação do valor disponibilizado e da data de depósito, mas também permite que aqueles que ainda não ingressaram no programa verifiquem se sua vaga foi liberada.

Agora, os detalhes sobre a consulta ao Bolsa Família 2024:

A consulta ao Bolsa Família 2024 já está disponível e requer o uso do CPF. Existem algumas maneiras de realizar essa consulta, trazendo informações cruciais para o beneficiário.

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou que a partir de janeiro, os CPFs irregulares no Cadastro Único serão bloqueados do programa até que ocorra a regularização.

Quanto à verificação da condição do CPF

Antes de consultar o Bolsa Família 2024 e verificar a inclusão no programa para o próximo ano, é recomendável verificar se o seu CPF corre o risco de ser bloqueado. Isso pode ser feito por meio dos canais de consulta online disponibilizados pela Receita Federal.

Sobretudo, para isso, é necessário acessar o Comprovante de Situação Cadastral do CPF, informar o número do CPF e a data de nascimento, clicar em “Consultar” e verificar se há necessidade de correção. Após isso, será crucial atualizar os dados do Cadastro Único para evitar o bloqueio do Bolsa Família.

Informações sobre a consulta ao Bolsa Família 2024

Contudo, no aplicativo Bolsa Família, é possível informar o número do CPF e fazer login, sendo exibidos na primeira página quaisquer erros pendentes de regularização. Além disso, o Telefone do MDS (121) está disponível para consultas e respostas sobre os erros, sendo necessário informar o número do CPF.