Bolsa Família em Dezembro: Mães solteiras beneficiárias recebem ÓTIMA NOTÍCIA para o saque deste mês

O Bolsa Família é um programa de assistência social do Governo Federal que visa combater a pobreza e promover a inclusão social. Previsto para ser iniciado no dia 11 deste mês, o novo calendário de pagamentos do Bolsa Família deverá atender cerca de 21 milhões de famílias em todo o país.

Essa notícia traz alívio e esperança para muitas mães solteiras que são beneficiárias do programa.

Novo Calendário de Pagamentos

O novo calendário de pagamentos do Bolsa Família foi divulgado recentemente e traz informações importantes para os beneficiários. Os pagamentos serão realizados conforme o Número de Identificação Social (NIS) final de cada família. Confira abaixo o calendário completo para o mês de dezembro:

NIS Final Data de Depósito 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Benefícios Extras do Bolsa Família

Além do pagamento mínimo de R$ 600, o Bolsa Família também oferece benefícios extras para as famílias cadastradas. Esses benefícios são liberados por meio de programas adicionais e podem aumentar o valor do benefício recebido. Conheça alguns deles:

Benefício Variável Familiar Nutriz

Esse benefício acrescenta R$ 50 ao pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade. Ele visa garantir uma maior assistência às crianças nessa fase crucial de desenvolvimento.



Você também pode gostar:

Benefício de Renda de Cidadania

O benefício de Renda de Cidadania é um adicional de R$ 142 por pessoa da família. Ele contribui para o aumento da renda familiar e auxilia no enfrentamento da pobreza.

Benefício Complementar

O benefício complementar assegura que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Isso significa que, mesmo que a família tenha direito a um valor menor, ela receberá o valor mínimo garantido.

Benefício Primeira Infância

Esse benefício adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família. Ele tem como objetivo promover o desenvolvimento saudável e o bem-estar das crianças nessa faixa etária.

Vale Gás

Além dos benefícios mencionados acima, as famílias cadastradas no Bolsa Família também podem receber o pagamento bimestral do Vale Gás. A cada dois meses, o benefício libera o valor médio de um botijão de gás de 13 kg. Em dezembro, o pagamento será de R$ 110.

Atualização do Cadastro no CadÚnico

Para receber os benefícios extras do Bolsa Família, é fundamental que as famílias mantenham o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). É por meio das informações fornecidas nesse cadastro que o Governo Federal seleciona os beneficiados com os pagamentos bônus.

Ademais, o novo calendário de pagamentos do Bolsa Família traz boas notícias para milhões de famílias em todo o país. Além do valor mínimo de R$ 600, os beneficiários também podem receber benefícios extras que ajudam a garantir uma vida mais digna e com melhores condições de bem-estar.

É importante que as famílias estejam com o cadastro atualizado no CadÚnico para garantir o recebimento desses benefícios. O Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e de promoção da inclusão social no Brasil.