Bolsa Família: Inscreva-se pela internet! Veja o passo a passo

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do Governo Federal que busca auxiliar as famílias de baixa renda oferecendo um benefício financeiro mensal. Antigamente, a inscrição no programa exigia uma visita presencial ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

No entanto, o Governo Federal facilitou o processo de inscrição, permitindo que os brasileiros se cadastrem online. Neste artigo, vamos apresentar o passo a passo para se inscrever no Bolsa Família pela internet.

O que é o Cadastro Único e quem pode se inscrever?

Antes de iniciar o processo de inscrição no Bolsa Família pela internet, é importante entender o que é o Cadastro Único (CadÚnico). O CadÚnico é um sistema do Governo Federal que reúne informações da população de baixa renda, sendo o ponto de partida para o acesso a diversos programas sociais.

Para se inscrever no Bolsa Família, é necessário atender a critérios simples. A renda mensal por pessoa da família não deve ultrapassar meio salário mínimo, o que equivale a R$ 660. Já a renda familiar total não pode ultrapassar três salários mínimos, totalizando R$ 3.960.Se você se encaixa nesses requisitos, está apto a se inscrever no programa.

Passo a passo para a inscrição no Bolsa Família pela internet

Encontre o CRAS mais próximo de sua residência: O primeiro passo para se inscrever no Bolsa Família pela internet é procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Essas unidades estão estrategicamente distribuídas pela cidade para atender às diferentes regiões, tornando o processo mais acessível.

Acesse o site ou utilize o aplicativo do Cadastro Único: O Governo Federal lançou o site e o aplicativo do Cadastro Único, tornando o processo de inscrição no Bolsa Família mais fácil e acessível. Você pode acessar o site ou baixar o aplicativo em seu smartphone.

Realize o pré-cadastro online: Uma das funcionalidades do Cadastro Único é o pré-cadastro online. Essa etapa simplifica o início do processo de inscrição. No entanto, é importante destacar que a etapa final ainda requer uma visita presencial ao CRAS.



Nomeie um responsável pela família: Durante o pré-cadastro online, será solicitado que você nomeie um responsável pela família. Essa pessoa deve ter mais de 16 anos e residir no mesmo domicílio que a família.

Documentos necessários: Durante a atualização cadastral no CRAS, todos os membros da família devem apresentar pelo menos um dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, Carteira de Identidade (RG), Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), Carteira de Trabalho, Título de Eleitor ou conta de serviços referente aos últimos três meses.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Ademais, a inscrição no Programa Bolsa Família pela internet tornou-se mais simples e acessível com o lançamento do site e do aplicativo do Cadastro Único. Ao seguir o passo a passo apresentado neste artigo, você estará dando o primeiro passo para receber o benefício do Bolsa Família.

Lembre-se de que, mesmo realizando o pré-cadastro online, é necessário efetuar uma visita presencial ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para finalizar o processo de inscrição. Aproveite essa facilidade oferecida pelo Governo Federal e garanta o acesso aos benefícios do Bolsa Família.

Se você se enquadra nos critérios de renda estabelecidos, não deixe de se inscrever e aproveitar essa importante iniciativa de apoio às famílias de baixa renda no Brasil.