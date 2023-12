Bolsa Família será fiscalizado por grupo? Veja decisão de Wellington Dias

O Bolsa Família é um programa de assistência social que tem como objetivo proporcionar uma renda mínima para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Como forma de garantir a efetividade e a transparência desse programa, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, oficializou a composição da Rede de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico (Cadastro Único). Essa iniciativa demonstra o compromisso do governo em assegurar a qualidade e a seriedade desse importante programa social.

A Composição da Rede de Fiscalização

A Rede de Fiscalização será composta por representantes de diversos setores do Poder Executivo, evidenciando a junção de forças para melhorar a efetividade do programa e a experiência dos beneficiários. Além do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), órgãos como a Advocacia Geral da União (AGU), a Controladoria Geral da União (CGU), a Secretaria Geral da Presidência da República e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também estarão envolvidos no Grupo de Trabalho (GT).

O Papel da Rede de Fiscalização

A Rede de Fiscalização, regulamentada pelo decreto 1.762 de 2023, terá como principais objetivos o aprimoramento da qualidade das informações e a fiscalização do programa Bolsa Família. Para atingir esses objetivos, a rede atuará em cinco principais eixos:

Não criminalização da pobreza: A rede buscará combater as fraudes, incluindo as cibernéticas, sem criminalizar a pobreza. É importante garantir que aqueles que realmente necessitam do benefício sejam contemplados. Cruzamento das bases de dados: Será priorizado o cruzamento das bases de dados para um melhor controle e distribuição dos benefícios. Dessa forma, será possível identificar possíveis inconsistências e garantir que o valor do benefício seja destinado às famílias que mais precisam. Estruturação dos municípios: O governo federal auxiliará na estruturação dos municípios, oferecendo suporte para que possam executar o programa de maneira eficiente. Isso contribuirá para a agilidade na inclusão de novas famílias e na atualização cadastral. Qualificação profissional: A qualificação profissional será uma prioridade, visando ampliar as oportunidades dos beneficiários do programa Bolsa Família. Com a capacitação, essas famílias poderão se inserir no mercado de trabalho e conquistar uma renda própria. Conscientização da população: Campanhas informativas e educacionais serão realizadas para conscientizar a população sobre a importância do programa Bolsa Família e do CadÚnico. Essas ações visam esclarecer a finalidade do programa e combater possíveis estigmas associados a ele.

A Atuação da Rede de Fiscalização

As reuniões da Rede de Fiscalização serão realizadas de forma trimestral, servindo como ponto de controle para o monitoramento das ações e metas estabelecidas pelo grupo. A primeira dessas reuniões, conforme as diretrizes do MDS, está prevista para ocorrer nas próximas semanas. Nesse encontro inaugural, será apresentado e discutido o planejamento do grupo para o ano de 2024.

Comprometimento do Governo com a Eficiência do Bolsa Família e do CadÚnico



A cerimônia de assinatura contou com a presença de diferentes personalidades, demonstrando o comprometimento do governo com a eficiência e o alcance do programa Bolsa Família e do CadÚnico. Entre os presentes estavam a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; a ministra substituta da Secretaria Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho; o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho; e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

A criação da Rede de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico representa um importante passo para garantir a efetividade e transparência desse programa social. Com a junção de forças entre diversos órgãos do governo, será possível aprimorar a qualidade das informações, combater fraudes, estruturar os municípios, qualificar profissionalmente os beneficiários e conscientizar a população sobre a importância do programa. Essas ações refletem o compromisso do governo em promover um sistema de assistência social eficiente e justo, beneficiando as famílias em situação de vulnerabilidade.