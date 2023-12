Bolsa Família tem RISCO DE CORTE

O Bolsa Família é uma das iniciativas sociais mais significantes no Brasil, com uma ampla base de mais de 20 milhões de beneficiários a cada mês. Atualmente, o valor base do auxílio é de R$ 600, com a possibilidade de atingir R$ 1.000 com acréscimos.

No entanto, uma nova fase de revisão, conhecida como “pente-fino“, está se aproximando. Assim, um grande número de cidadãos brasileiros pode ser impactado por alterações em seus registros e recebimento do Bolsa Família.

Prejuízo na exclusão do Bolsa Família?

O procedimento de pente-fino do Bolsa Família é um processo de avaliação que acontece regularmente para assegurar que os registros estejam em conformidade com as diretrizes do programa. De forma resumida, esse processo é uma maneira do Governo Federal garantir que o benefício seja concedido apenas aos que verdadeiramente se enquadram nos critérios definidos.

Quando e como ocorre?

Essa revisão é realizada de maneira mensal, internamente, mas em certos momentos o governo concentra-se em áreas específicas. No início deste ano, por exemplo, o pente-fino se concentrou em famílias unipessoais.

Entretanto, neste mês de dezembro, a atenção estará voltada para as famílias que não atualizam seus registros há mais de dois anos. Durante essa análise, é possível que eventuais equívocos sejam identificados, o que pode resultar na suspensão do auxílio.

Luiz Inácio Lula da Silva noticiou que os beneficiários do programa Bolsa Família poderão receber os valores retroativos correspondentes ao período em que não puderam acessar o benefício. É fundamental destacar que o dinheiro não será depositado diretamente na conta Caixa Tem, exigindo que as famílias estejam atentas às instruções a seguir para efetuar o saque.

Conforme informações fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o aplicativo Caixa Tem tem a função exclusiva de informar a disponibilidade dos valores retroativos para saque, mas não efetua o saque em si.

Portanto, para os beneficiários do Bolsa Família que têm parcelas retroativas disponíveis, é necessário dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a uma casa lotérica para garantir o recebimento dos valores.

Então, quanto ao desbloqueio do Bolsa Família, o MDS estipula que o responsável familiar deve se dirigir a um posto de atendimento CRAS, portando um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Além disso, é preciso apresentar os seguintes documentos dos membros da família:

CPF ou Título de Eleitor do Representante Familiar;

Documento de Identificação de cada membro da família (preferencialmente o CPF);

Comprovante de residência;

Comprovante de matrícula de crianças e adolescentes (caso aplicável).

Assim, após a conclusão desse procedimento, os beneficiários do Bolsa Família devem aguardar até 45 dias para que as parcelas voltem a ser creditadas. Conquanto, é importante ressaltar que a atualização das informações é crucial, uma vez que os bloqueios no programa Bolsa Família continuam até dezembro de 2023.

Calendário de pagamento para o mês de dezembro

Desde o começo da semana estão acontecendo os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de dezembro. É importante lembrar que o cronograma acontece segundo o último dígito do NIS do beneficiário, o que coloca na ordem para pagamento.