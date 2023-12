Bolsa Família terá um CALENDÁRIO ESPECIAL em Dezembro! Veja novas datas de pagamento

O programa Bolsa Família passará por uma alteração no cronograma de pagamentos em dezembro, com a antecipação dos depósitos em uma semana. Tradicionalmente, os depósitos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, mas em dezembro, os pagamentos iniciarão no dia 11 e serão concluídos antes do Natal, no dia 22. Além disso, dezembro também contará com o pagamento do Auxílio Gás para aqueles que têm direito.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ser elegível para o Bolsa Família, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único, com uma renda familiar mensal por pessoa de meio salário mínimo ou menos. A inscrição no CadÚnico é um pré-requisito, mas não garante a entrada imediata no programa nem o recebimento do benefício. As famílias beneficiárias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação.

Compromissos nas áreas de saúde e educação

Realização do acompanhamento pré-natal.

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos.

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e de 75% para beneficiários de seis a 18 anos que não tenham concluído a educação básica.

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Bolsa Família.

Tabela de Pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás



Final do NIS Data do Pagamento 1 11/12 2 12/12 3 13/12 4 14/12 5 15/12 6 18/12 7 19/12 8 20/12 9 21/12 0 22/12

Como é feito o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é feito pela Caixa Econômica Federal através do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário pode optar por sacar os valores nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa. Além disso, o cidadão também recebe se tiver o cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

Movimentação dos valores no aplicativo Caixa Tem

O beneficiário pode movimentar os valores no aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência. É possível fazer compras online e em estabelecimentos cadastrados, pagar contas de água, luz e telefone, além de outros boletos. Além disso, também há a possibilidade de fazer transferências por Pix.

Saque dos valores

Para sacar os valores, o beneficiário precisa gerar um código no aplicativo Caixa Tem. Através desse código, é possível realizar o saque nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

Como recuperar acesso ao Caixa Tem?

Para efetuar o login é necessário o CPF. Portanto, certifique-se de ter o número do documento em mãos antes de iniciar a redefinição de senha. Ao criar a nova senha, lembre-se que ela deve ser numérica, com no mínimo 6 dígitos, não pode ser o seu CPF ou data de nascimento e não deve conter repetição de números, ou seja, o mesmo número não pode ser repetido consecutivamente.

Passo 1: Acesse “Esqueci minha senha”

Abra o aplicativo Caixa Tem e aguarde a tela de login abrir. Em seguida, clique na opção “Esqueci minha senha“.

Passo 2: Insira seu CPF

Preencha o campo com o seu CPF, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar“.

Passo 3: Acesse o link de redefinição de senha

Verifique sua caixa de e-mails e procure pelo e-mail com o assunto “Redefinição de Senha”, enviado por “Login Caixa”. Após abri-lo, clique em “Link para redefinir credenciais” – notem que o link expira em 720 minutos, ou seja, você tem 12 horas para alterar a senha, caso contrário, terá que repetir os passos.

Passo 4: Redefina sua senha

Preencha os campos com a sua nova senha, respeitando os requisitos estabelecidos. Após preenchê-los, clique no ícone de olho para verificar se digitou corretamente e, em seguida, clique em “Continuar“.

Ao concluir esses passos, você terá acesso a todas as funcionalidades e benefícios do Caixa Tem, normalmente.