Bolsa Família: veja como consultar o benefício pelo CPF e pelo NIS

O Bolsa Família é um programa social que oferece um benefício mensal para famílias em vulnerabilidade social no Brasil. Esse auxílio financeiro contribui para a compra de alimentos e o pagamento de contas. O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar, mas o mínimo é de R$ 600. Neste artigo, você aprenderá como consultar o Bolsa Família tanto pelo CPF quanto pelo código NIS.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Primeiramente, é importante entender quem tem direito a receber o Bolsa Família. O programa é destinado a famílias cuja renda mensal por pessoa seja de até R$ 218. Por exemplo, se uma família é composta por seis pessoas e apenas uma delas trabalha, recebendo um salário de R$ 1.320 mensais, a renda familiar por pessoa será de R$ 217, o que garantirá o acesso ao benefício. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que gera o número NIS (Número de Identificação Social) utilizado para consultar o Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF?

Existem várias formas de consultar o Bolsa Família pelo CPF. A mais fácil é utilizando o número do seu CPF. Veja abaixo algumas opções:

Portal Cidadão da Caixa: Acesse o site Cidadão Caixa e insira o número do seu CPF no login. Digite a mesma senha utilizada no aplicativo Caixa Trabalhador e do Bolsa Família. Em seguida, selecione a opção “Consulta do benefício Bolsa Família”. Ministério da Cidadania: Faça uma ligação gratuita para a Central de Atendimento pelo número 121. O sistema solicitará seu nome completo e o número do seu CPF. Cadastro Único: Acesse o aplicativo do CadÚnico, insira seu CPF e digite a senha da sua conta gov.br. Em seguida, selecione a opção do Bolsa Família. Caixa: Ligue para o número 111, informe o seu CPF e selecione a opção do Bolsa Família.

Lembrando que em todas as opções é necessário utilizar o número do CPF do beneficiário do programa.

Como consultar o Benefício pelo código NIS?

Além de consultar pelo CPF, também é possível consultar o Bolsa Família pelo código NIS. Confira abaixo como fazer:



Portal Cidadão da Caixa: Acesse o site Cidadão Caixa e insira o número do seu código NIS no login. Digite a mesma senha utilizada no aplicativo Caixa Trabalhador e do Bolsa Família. Em seguida, selecione a opção “Consulta do benefício Bolsa Família”. Ministério da Cidadania: Faça uma ligação gratuita para a Central de Atendimento pelo número 121. O sistema solicitará seu nome completo e o número do seu código NIS. Cadastro Único: Acesse o aplicativo do CadÚnico, insira seu código NIS e digite a senha da sua conta gov.br. Em seguida, selecione a opção do Bolsa Família. Caixa: Ligue para o número 111, informe o seu código NIS e selecione a opção do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome paga mensalmente o Benefício de Renda de Cidadania (BRC) no valor de R$ 142. A partir de junho deste ano, foi adicionado o Benefício Complementar (BCO), que garante que as famílias recebam, pelo menos, R$ 600. Caso o valor do BRC não atinja esse montante, o Governo faz a complementação.

O valor recebido pelo Bolsa Família pode ser ainda maior devido aos adicionais disponíveis. Atualmente, existem os seguintes adicionais:

Benefício primeira infância: Adicional de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos de idade. Esse pagamento beneficia cerca de 9,6 milhões de crianças, totalizando um repasse de R$ 1,35 bilhão. Benefício variável familiar nutrizes: Adicional de R$ 50 para cada recém-nascido até 6 meses de idade. São destinados R$ 20 milhões para 420 mil nutrizes. Benefício variável familiar: Adicional de R$ 50 para famílias com gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Esse adicional contempla 462 mil gestantes, 12,6 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, e 3 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos. O valor total destinado é de R$ 578 milhões para as gestantes, R$ 136 milhões para os adolescentes e R$ 22 milhões para as crianças.

Além desses adicionais, o Governo implementou a Regra de Proteção, que permite que as famílias permaneçam no programa mesmo que a renda familiar tenha aumentado. Nesse caso, o valor pago é de até meio salário-mínimo, ou seja, R$ 660. A permanência através dessa regra é de até dois anos. Caso a renda seja reduzida novamente ou a família precise retornar após solicitar a saída, existe a regra do Retorno Garantido, que permite o retorno recebendo os adicionais.

Para o ano de 2024, espera-se que o Bolsa Família continue sendo pago, e há expectativas de reajuste do valor após o aumento do salário mínimo.

Estar inscrito no Cadúnico é Fundamental

Consultar o Bolsa Família pelo CPF ou pelo código NIS é uma forma rápida e fácil de obter as informações sobre o benefício. O programa contribui para a renda mensal de milhões de famílias brasileiras em vulnerabilidade social, proporcionando o acesso a alimentos e auxiliando no pagamento de contas. Além do valor básico do benefício, existem adicionais que podem aumentar o montante recebido pelas famílias. É importante estar inscrito no Cadastro Único para ter acesso ao Bolsa Família.