Bolsa Jesse ‘Bam’ Rodriguez x Sunny Edwards: Quanto cada lutador receberá?

Jesse ‘Bam’ Rodríguez e Ensolarado Edwards lutará em uma luta massiva de unificação em Phoenix como o Organização Mundial de Boxe (WBO) e Federação Internacional de Boxe (IBF) títulos de peso mosca são colocados em jogo.

Este confronto não é apenas significativo para a unificação dos dois prestigiados títulos, mas também para decidir qual dos invictos experimentará a derrota pela primeira vez nas respectivas carreiras profissionais.

Rodríguez ostenta um impressionante recorde de 18-0 com 11 nocautes e o americano defenderá seu título WBO pela primeira vez. Enquanto isso, Eduardo também está invicto com um recorde de 20-0 e quatro nocautes na carreira, e o inglês espera defender com sucesso seu título IBF pela quinta vez.

Quanto eles vão ganhar?

Embora as bolsas oferecidas para lutadores na divisão de 112 libras ou pesos inferiores não sejam exatamente lucrativas, o entusiasmo e a expectativa para esta luta significam que ambos os contendores deverão conseguir o pagamento mais substancial de suas carreiras.

Em suas lutas mais recentes Rodrigues e Edwards receberam um aumento significativo em seus ganhos, com Rodriguez recebendo um taxa de $ 400.000. Estima-se que Eduardo também teria ganho um valor semelhante em sua última luta.

Considerando a magnitude desta unificação de títulos e a atenção que gerou, espera-se que os ganhos de ambos os boxeadores atinjam números ainda mais notáveis. Ainda não há informações oficiais sobre os números exatos, mas especula-se que eles receberão até US$ 600.000 cada – rendendo a ambos um enorme aumento salarial.

E poucos argumentariam contra o facto de serem pagos como tal, dado que este confronto não é apenas uma batalha pela glória e pela unificação, mas também uma oportunidade para Rodrigues e Edwards para obter o merecido reconhecimento e recompensa por suas habilidades e dedicação no ringue.