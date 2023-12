Bolt Energy ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Bolt Energy, empresa que é uma trading de energia que atua na comercialização, geração e soluções para o setor elétrico, está recrutando novas pessoas para preencher o seu grupo. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, confira quais são as opções de emprego disponíveis no presente momento:

Analista de Faturamento e Contas a Pagar Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Help Desk – São Paulo – SP – Efetivo: Responsável por dar suporte a todos funcionários da empresa em relação a computadores e sistemas, atendendo chamados de help/service desk tanto para colaboradores presenciais quanto remotos. Será também a pessoa responsável pelos aparelhos multimídia da empresa (televisores, projetores, etc);

Analista de Operações Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade (QA) JR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Energia – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas (SDR) – São Paulo – SP – Efetivo: Encarregado de desenvolver estratégias de prospecção, treinar a equipe, monitorar o desempenho e colaborar com outros departamentos para garantir o sucesso das atividades de geração de leads;

Estagiário (a) de Mercado Livre de Energia – São Paulo – SP – Estágio;

Pré-Vendas – Sales Development Representative – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Bolt Energy

Dando mais informações sobre a Bolt Energy, podemos destacar que a empresa surgiu para oferecer soluções para geração e comercialização de energia para diferentes perfis de consumidores através da energia elétrica e gás natural, além da geração de energia eólica e solar.

Hoje, é uma das principais empresas do ramo, com estrutura para atuar nos mercados livres e regulado, em todo o território nacional. Em resumo, a Bolt negocia contratos em todos os segmentos do Mercado de energia e desenvolve produtos estruturados para seus clientes, participando ativamente das negociações nos mercados de curto e longo prazo.

Confira alguns benefícios

Remuneração competitiva com base na experiência, com bônus mensal conforme atingimento de metas;

Possibilidade de crescimento na empresa e de ampliar suas habilidades administrativas;

Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;

Oportunidade de trabalhar em uma empresa em crescimento, com possibilidade de aprendizado e desenvolvimento profissional.

Como se candidatar em uma das vagas?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Bolt Energy, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

