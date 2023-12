Bom Jesus de Penedo 2024: Festa terá número de arquibancadas ampliado

A Prefeitura de Penedo está intensificando os preparativos para a maior e melhor festa da região do Baixo São Francisco. Visando aumentar a capacidade e o conforto do público, foi decidida a ampliação das arquibancadas ‘Velho Chico’.

No ano de 2023, a estrutura montada possuía 80 metros de extensão, acomodando cerca de 3.000 pessoas durante os shows realizados de quinta a sábado. Para 2024, a gestão Penedo Crescendo com Seu Povo já confirmou a instalação de duas novas arquibancadas, cada uma com 60 m de largura, totalizando 120 metros, atingindo cerca de 4.200 pessoas da capacidade total.

As arquibancadas ‘Velho Chico’ oferecem área de convívio mais confortável e ponto privilegiado para que penedenses e turistas desfrutem das apresentações no palco.

Importante ressaltar que a entrada nas arquibancadas seguirá regras para assegurar uma melhor organização e segurança. O acesso será controlado por ordem de chegada, com o número de espectadores limitado por projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Será permitido levar bebidas, mas a entrada de caixas ou bolsas térmicas é proibida para evitar que ocupem espaço de outras pessoas. A mesma proibição se aplica a objetos volumosos como bancos, mesas e cadeiras. No entanto, é permitida a entrada de copos térmicos e sacolas com gelo. Fica estritamente proibido levar qualquer objeto cortante, armas de fogo ou brancas, ou qualquer item que possa causar ferimentos.

Haverá também espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), garantindo acessibilidade e inclusão. Esses lugares estarão localizados na parte frontal das arquibancadas.

140 anos de tradição

A Festa de Bom Jesus dos Navegantes chegará à sua 140ª edição em 2024. O evento artístico começa na quinta-feira, 11 de janeiro, e se estende até o domingo, 14, com a tradicional procissão terrestre e fluvial pelo rio São Francisco. A programação artística e as procissões de domingo serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Penedo no YouTube.