Bourbon Hotéis ABRE VAGAS em duas regiões no fim de dezembro!

A Bourbon, empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro, com áreas de negócios que incluem a Bourbon Gastronomia, Bourbon Hotéis e Resorts e o BDC (Bourbon Destination Club), está com ótimas vagas disponíveis no momento. Veja quais são os cargos antes mesmo de saber mais sobre a marca:

Comprador (a) – São Francisco de Paula – RS -Compras;

Gerente Geral – Ciudad Del Este | Paraguai – Curitiba – PR – Hotelaria;

Jovem Aprendiz (Alimentos E Bebidas) – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Garçom / Garçonete – Curitiba – PR – Atendente / Recepção / Garçom;

Bartender – Curitiba – PR – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Serviços Gerais – Curitiba – PR – Hotelaria;

Camareira (o) – Curitiba – PR – Hotelaria;

Ajudante de Cozinha – Curitiba – PR – Cozinha;

Agente de Manutenção JR – Curitiba – PR – Hotelaria;

Coordenador (a) de Manutenção – Curitiba – PR – Manutenção em Geral;

Chefe de Cozinha – Curitiba – PR – Cozinha;

Agente de Reservas Jr. – Indaiatuba – SP – Turismo;

Jovem Aprendiz (Recreação) – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Analista de Recursos Humanos JR – Curitiba – PR – Departamento Pessoal;

Assistente Financeiro Pleno – Curitiba – PR – Finanças;

Agente de Serviços – São Francisco de Paula – RS – Hotelaria.

Mais sobre o Bourbon Hotéis

Destacando um pouco mais sobre o Bourbon Hotéis, é interessante frisar que a rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil.

Com a maior estrutura para congressos e convenções da hotelaria brasileira, a Bourbon Hotéis e Resorts tem mais de 41.000 m² de espaços modernos e confortáveis. Além de contar com mais de 2.000 mil funcionários preparados para proporcionar uma estadia agradável.

Além disso, com o Clube de Férias, Bourbon Destination Club (BDC), os membros garantem economia e benefícios exclusivos na rede Bourbon e em mais de 4.300 hotéis em 100 países. Isto é, através do parceiro RCI (Resort Condominium International), líder mundial em intercâmbio de férias.

Veja alguns benefícios

Alimentação no local;

Vale Transporte;

Prêmio Assiduidade;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Desconto de 50% em hospedagem nos hotéis e resorts da rede (exceto franquias);

Programa de apoio ao colaborador com assistência jurídica, financeira, nutricional, social e psicológica;

Gympass (Descontos em academias);

Folga no dia do aniversário;

Cesta de Natal;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

Como se candidatar em uma das oportunidades vagas?

Agora que as vagas do Bourbon Hotéis já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.