Bourbon Hotéis CONTRATA em TRÊS ESTADOS; Veja a lista!

A Bourbon Hotéis, famosa rede hoteleira 100% brasileira, que atua há quase 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be, está contratando funcionários para compor o seu grupo. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Coordenador (a) de Manutenção – São Francisco de Paula – RS – Manutenção em Geral;

Almoxarife -Foz do Iguaçu – PR – Almoxarifado;

Estagiário (a) de Nutrição – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Coordenador (a) de Recursos Humanos – São Francisco de Paula – RS – Recursos Humanos (Generalista);

Agente de Cobranças – Foz do Iguaçu – PR – Cobrança;

Estagiário (a) Administrativo e de Recursos Humanos – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Gerente Geral – Ponta Grossa – PR – Administração Geral;

Garçom / Garçonete – Foz do Iguaçu – PR – Atendente / Recepção / Garçom;

Consultor (a) de Experiência – Foz do Iguaçu – PR – Recepção;

Auxiliar de Lavanderia (Roupeiro) – Foz do Iguaçu – PR – Governança;

Recepcionista de Restaurante (Hostess) – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Controller JR – São Francisco de Paula – RS – Controladoria;

Ajudante de Cozinha – Foz do Iguaçu – PR – Cozinha;

Assistente de Lavanderia (Temporário) – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Jardineiro (a) – Foz do Iguaçu – PR – Hotelaria;

Auxiliar Administrativo – Indaiatuba – SP – Administração Geral;

Agente de Hospitalidade – Indaiatuba – SP – Recepção;

Analista de CRM Sênior – São Paulo – SP – Inteligência de Mercado / Estratégia;

Executivo (a) de Vendas – Curitiba – PR – Venda Externa.

Mais sobre a Bourbon Hotéis

Falando um pouco mais sobre a Bourbon Hotéis, a rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil.

Além disso, com a maior estrutura para congressos e convenções da hotelaria brasileira, a Bourbon Hotéis e Resorts tem mais de 41.000 m² de espaços modernos e confortáveis. Além de contar com mais de 2.000 mil funcionários preparados para proporcionar uma estadia agradável.

Por fim, com o Clube de Férias, Bourbon Destination Club (BDC), os membros garantem economia e benefícios exclusivos na rede Bourbon e em mais de 4.300 hotéis em 100 países. Isto é, através do parceiro RCI (Resort Condominium International), líder mundial em intercâmbio de férias.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



