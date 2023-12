Bournemouth-Luton abandonado após Lockyer desmaiar em campo

Luton capitão Tom Lockyer desabou durante o segundo tempo do confronto de sua equipe com Bournemouth. A partida foi abandonada no Estádio de Vitalidade aos 65 minutos, com os jogadores e o árbitro descendo pelo túnel na incerteza sobre o estado do defesa.

Lockyer desabou sozinho e todos os jogadores rapidamente correram em seu auxílio. Luton gerente Rob Edwards pediu a todos que se afastassem para que ele pudesse ser atendido.

E como Lockyer foi atendido no meio do campo, seus companheiros e torcedores levavam as mãos à cabeça e rezavam pela gravidade do ocorrido. Seu companheiro de equipe Borrado foi o mais afetado.

Lockyer foi retirado da maca depois de alguns minutos e foi aplaudido de pé em meio à preocupação de todo o estádio. “Ele está alerta e responsivo”, disse Gary Lineker.

Lockyer passou por uma cirurgia cardíaca no verão

Não se sabe o que causou o incidente, mas Lockyer já sofreu um acidente em campo em maio passado. O zagueiro foi substituído aos 12 minutos da final do playoff de promoção da Premiership contra Coventry.

O Luton O capitão desmaiou enquanto corria no gramado de Wembley e foi imediatamente levado ao hospital. Ele teve que passar por uma cirurgia, mas recebeu ‘luz verde’ para continuar jogando.

Segundo a ‘BBC’, Lockyer sofre de “fibrilação atrial, uma condição descrita como causadora de ritmo cardíaco irregular e muitas vezes anormalmente rápido”.

“Gostaria de agradecer aos médicos pela resposta rápida. Tenho certeza de que foi um momento muito mais assustador para eles do que para mim”, disse ele na época.