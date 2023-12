Boxing Day: Liverpool chega à liderança da Premier League após vitória por 2 a 0 sobre Burnley

euO Liverpool subiu ao topo da Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Burnley na terça-feira.

Darwin Nunez e Diogo Jota marcaram em ambos os tempos em Turf Moor e a equipe de Jurgen Klopp ficou dois pontos à frente do segundo colocado Arsenal, depois de ter disputado mais uma partida.

Nunez encerrou uma seca de 12 jogos pelo Liverpool com um gol aos seis minutos – o primeiro desde 1º de novembro.

Depois de ter várias chances de ampliar a vantagem, o Liverpool garantiu os pontos com o substituto Jota aos 90 minutos.

O Liverpool entrou em jogo depois de empates contra o Manchester United e o Arsenal negou-lhe a chance de conquistar o primeiro lugar no Natal.

Com o Arsenal fora de ação até o jogo contra o West Ham, na quinta-feira, o time de Merseyside teve mais uma oportunidade de chegar à liderança.

Nunez colocou seu time no caminho da vitória com uma finalização curvada pela primeira vez a cerca de 25 jardas (metros).

O Liverpool dominou as chances e Mohamed Salah acertou a trave com um remate no primeiro tempo, enquanto Cody Gakpo e Harvey Elliott tiveram gols anulados em ambos os lados do intervalo.

Com Burnley em busca de seu próprio gol, o Liverpool finalmente conseguiu o segundo após um contra-ataque rápido, com Djota disparando um chute forte rasteiro de um ângulo apertado da esquerda.

Foi seu 50º gol pelo clube.