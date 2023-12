Boxing Day: Manchester United realiza uma reviravolta empolgante no segundo tempo para vencer o Aston Villa por 3-2

MO Anchester United teve uma recuperação empolgante no segundo tempo para derrotar o Aston Villa por 3 a 2 na Premier League na terça-feira, depois de sofrer dois gols em 26 minutos em Old Trafford.

No primeiro jogo desde que o bilionário britânico Jim Ratcliffe concordou em comprar uma participação de até 25% do 20 vezes campeão da liga, o time de Erik ten Hag teve um início péssimo e foi vaiado pelos próprios torcedores no primeiro tempo.

Mas mudou completamente o ambiente com dois gols de Alejandro Garnacho e um gol da vitória de Rasmus Hojlund.

Diante do observador Dave Brailsford, que deverá desempenhar um papel de destaque na gestão do departamento de futebol do United como parte de sua nova estrutura, Villa saiu na frente por meio de John McGinn e Leander Dendoncker aos 21 e 26 minutos.

Brailsford, que é diretor esportivo da INEOS Sport de Ratcliffe, sentou-se nos assentos dos diretores no estádio e teria ouvido vaias depois que Dendoncker dobrou a vantagem do Villa, enquanto os torcedores visitantes cantavam “Old Trafford está caindo” e incitavam Ten Hag com gritos de “Você será demitido (demitido) pela manhã.”

Mas o United recuperou-se após o intervalo e o golo de Hojland provocou grandes celebrações por parte dos adeptos da casa, com Ten Hag a fazer o mesmo na linha lateral.