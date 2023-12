BPC: Pagamento de R$ 1,3 mil já começou; Confira o calendário completo!

Primeiramente, o BPC é um benefício essencial para aqueles que necessitam de apoio financeiro, e já começou a ser pago neste mês desde à última quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Este auxílio é fundamental para garantir a subsistência de muitos.

Contudo, quer saber mais detalhes sobre o calendário completo de pagamento? Continue a leitura para se programar e receber esse importante suporte.

O que é o BPC?

Em outras palavras, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma assistência financeira oferecida pelo governo brasileiro a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não possuem meios para se sustentar ou não contam com o suporte de suas famílias.

Quem pode receber o BPC no novo calendário?

Ou seja, para ser elegível ao BPC, é preciso cumprir critérios como ter renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, comprovar deficiência ou ter idade mínima de 65 anos para os idosos.

Então, é importante ressaltar que não é necessário ter contribuído com o INSS para ter direito a este benefício.

A importância do pagamento do BPC

O pagamento regular do BPC é crucial para garantir a subsistência dos beneficiários, sendo muitas vezes a única fonte de renda para suprir necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde, proporcionando estabilidade e qualidade de vida.



Calendário do BPC – Dezembro de 2023

O calendário de pagamento do BPC sofreu alterações em dezembro de 2023 para melhor organização e evitar atrasos. Os pagamentos serão realizados de acordo com o final do Número do Benefício dos segurados.

Confira o novo calendário:

1- Benefício terminado em 1: pagamento a partir de 21/12/2023

2- Benefício terminado em 2: pagamento a partir de 22/12/2023

3- Benefício terminado em 3: pagamento a partir de 26/12/2023

4- Benefício terminado em 4: pagamento a partir de 27/12/2023

5- Benefício terminado em 5: pagamento a partir de 28/12/2023

6- Benefício terminado em 6: pagamento a partir de 02/01/2024

7- Benefício terminado em 7: pagamento a partir de 03/01/2024

8- Benefício terminado em 8: pagamento a partir de 04/01/2024

9- Benefício terminado em 9: pagamento a partir de 05/01/2024

10- Benefício terminado em 0: pagamento a partir de 08/01/2024

Fique atento aos pagamentos!

Agora que sabe que os pagamentos do BPCjá começaram, confira o calendário completo para saber quando receberá o seu benefício. Estamos aqui para trazer informações relevantes sobre temas de interesse público.

Verifique sua elegibilidade para receber o saque extra do BPC

É crucial assegurar que você atenda aos critérios necessários antes de iniciar o procedimento.

Todos os beneficiários do BPC aprovados na avaliação socioeconômica do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito ao pagamento adicional, conforme as regras atuais. Certifique-se de manter seu CadÚnico atualizado e regularizado.

Entre em contato com o INSS após verificar sua elegibilidade. Utilize os canais de atendimento disponíveis, como o telefone 135 ou o site oficial do INSS, para um processo rápido e eficiente.

Logo depois de entrar em contato, reúna todos os documentos necessários, como CPF, número do benefício, e outros documentos solicitados.

Desde que informe-se sobre a data e local de pagamento após fornecer todas as informações exigidas ao INSS. O Instituto geralmente comunica essa informação por correspondência ou disponibiliza no site oficial. Esteja presente no local indicado na data certa para receber o dinheiro.

Esses são os 3 passos fundamentais para garantir um saque extra do BPC, adicionando R$ 396,00 ao orçamento e aliviando as despesas diárias.

Mantenha-se informado sobre futuras atualizações e mudanças nas regras do INSS. Aproveite esta oportunidade para melhorar suas finanças!