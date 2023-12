Bradley Beal deve retornar de lesão para o jogo Suns x Hornets na sexta-feira

Fênix Sóis o armador Bradley Beal deve retornar às atividades nesta sexta-feira contra o Charlotte Hornets após se recuperar de uma lesão. Uma entorse no tornozelo direito ocorrida há duas semanas foi o motivo pelo qual Beal teve que parar de jogar por muitos dias até se recuperar completamente dos problemas. A forma como essa lesão aconteceu foi quando Beal estava tentando arremessar uma cesta de três pontos e caiu no pé do guarda do Knicks. Donte DiVincenzo. Desde que chegou ao Phoenix Suns, Bradley Beal havia jogado apenas sua sexta partida e sua progressão foi interrompida devido a esta infeliz lesão. Outra lesão que ele enfrentou nesta temporada foi um problema crônico na região lombar.

Kevin Durrant alegra o dia dos jovens fãs tirando uma selfie com ele

Suns anuncia o retorno de Bradley Beal

Na manhã de sexta-feira, o Phoenix Suns finalmente anunciou que Bradley Beal está finalmente planejando seu retorno às atividades. Ele finalmente terá a chance de jogar ao lado de nomes como Devin Booker e Kevin Durant. O trio disputou apenas uma partida juntos nesta temporada. Em meio ao seu retorno contra o Charlotte Hornets na sexta-feira, os torcedores do Phoenix Suns já estão esperando ansiosamente pelo início do jogo para ver se Beal se recupera bem. Eles enfrentam um dos times menos perigosos do campeonato nesta temporada, o que pode ser benéfico para Beal fazer seu retorno triunfante.

Atualmente, o Suns tem um recorde de empate de 15-15, o que confirma o quão complicado tem sido jogar sem Beal. Além disso, suas outras duas estrelas também sofreram lesões importantes e também perderam alguns jogos. Jogar contra o 7-22 Hornets deve ser uma experiência que não exige muito de nenhum dos melhores jogadores do Suns. O que você espera de Bradley Beal em seu retorno às atividades?