Hestrela de Hollywood Bradley Cooper está fazendo movimentos significativos, à medida que fortalece seu relacionamento com o modelo Gigi Hadid. A estrela de “Maestro”, que está romanticamente envolvida com Hadidcomprou recentemente uma residência perto de New Hope, Pensilvânia, nas proximidades da fazenda de cavalos de US$ 4 milhões de sua mãe Yolanda, de acordo com a Page Six.

Cooper e Hadidque desfrutaram de uma escapadela romântica na área no mês passado no River House no hotel Odette, parecem estar levando seu relacionamento para o próximo nível, com fontes descrevendo-o como se tornando rapidamente mais sério.

TanoeiroOs laços de John com a Pensilvânia são profundos, tendo nascido em Abington Township, perto da Filadélfia, e até participando da reunião do colégio em novembro.

Links com a região

O ator, devoto Águias fã, tem uma história com o estado de Keystone, incluindo a filmagem do aclamado “Silver Linings Playbook” no Condado de Delaware.

Recentemente, ele se aventurou no ramo de alimentos com Danny DiGiampietroproprietário da Angelo’s Pizzeria, com sede na Filadélfia, lançando um novo empreendimento chamado Danny & Coop’s.

Os dois homens foram vistos em Nova York, onde serviram sanduíches aos clientes, incluindo Tanoeiroex, Irina Shayk. Gigi Hadidtambém tem ligações com a região, tendo ficado na fazenda de Yolanda durante a pandemia de COVID-19 e sendo dono de uma fazenda perto de New Hope com seu ex Zayn Malikonde ela deu à luz sua filha Kai.

A pitoresca cidade de New Hope, conhecida pela sua arquitectura histórica e atracções culturais, está situada a 70 milhas de Manhattan, oferecendo impostos baixos e um cenário encantador.

Tanoeiro e Hadid se relacionaram pela primeira vez em outubro, quando foram vistos jantando juntos no badalado restaurante do West Village, Via Carota.