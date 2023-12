Bradley Cooper: de Hollywood à venda de sanduíches em um food truck

Hestrela de Hollywood Bradley Cooper surpreendeu seus fãs depois de ser flagrado trabalhando em um food truck no meio de Nova York, com os lucros indo para instituições de caridade para ajudar aqueles que lutam por comida.

A estrela de “Guardiões da Galáxia” tem vendido cheesesteaks em um mercado de West Village, algo que deixou muitos perplexos. Ele estava encarregado de fazer sanduíches ao lado Danny DiGiampietro e Seth Braunstein da ‘Pizzaria do Ângelo’.

A pizzaria é uma empresa localizada no sul da Filadélfia, sua cidade natal, no food truck ‘Danny & Coop’s Cheesesteaks’.

DiGiampietro foi responsável por publicá-lo nas redes sociais, lembrando que Cooper tem “um talento natural” para o negócio de fast food.

Na verdade, alguns amigos do ator vieram comprar coisas como Laura Dern e Gigi Hadideste último com quem está romanticamente ligado.

Os cheesesteaks custam dez dólares e os lucros vão para instituições de caridade alimentícias, uma placa ao lado da van dizia: “100% dos lucros de hoje serão doados para ajudar a alimentar os nova-iorquinos necessitados”.

Outros atores que ajudaram instituições de caridade

Drew Barrymore

A estrela de “50 First Dates” apoia uma variedade de causas, incluindo educação, saúde mental e igualdade de género, doando milhões de dólares a instituições de caridade e participou em inúmeras campanhas de angariação de fundos.

Ryan Reynolds

O ator de “Deadpool” esteve envolvido em vários apelos, incluindo pesquisa sobre o câncer, educação e combate à fome. Em 2022, Reynolds doou US$ 1 milhão para a instituição de caridade ‘Feeding America’ para ajudar a combater a insegurança alimentar causada pela pandemia de COVID-19.

Jennifer Lawrence

A ex-atriz mais bem paga concentra-se na igualdade de gênero, na educação e no combate à pobreza. Em 2017, Lawrence doou US$ 2 milhões para a instituição de caridade ‘Time’s Up’, que ajuda mulheres vítimas de assédio ou abuso sexual.

Leonardo Di Caprio

Conhecido por “Titanic” e “O Lobo de Wall Street”, DiCaprio não se contenta apenas em atuar. O seu ativismo ambiental como defensor da luta contra as alterações climáticas levou-o a participar em inúmeras campanhas de sensibilização para esta questão. Em 2019, DiCaprio doou US$ 5 milhões para a instituição de caridade ‘Earth Justice’ para ajudar a proteger o meio ambiente.

George Clooney

O ator e duas vezes “Homem Mais Sexy do Mundo” concentra-se na luta contra a AIDS, na educação e na luta contra a pobreza. Em 2017, Clooney e sua esposa Amal doaram US$ 10 milhões para a instituição de caridade ‘Everytown for Gun Safety’, que defende o controle de armas.