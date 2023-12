Brahim Diaz e Rodrygo demitem o Real Madrid para uma vitória confortável sobre o Granada

EUpode não ter sido do Real Madrid vitória mais espetacular da temporada, mas foi uma vitória crucial, pois Carlos Ancelotti batida lateral Granada 2 a 0 na noite de sábado.

A vitória soma 15 vitórias consecutivas sobre o Granada quando as duas equipes se enfrentaram, mesmo que tenha sido difícil quebrar A profunda unidade defensiva do Granada.

Foi por isso Real Madrid parecia letárgico e lento nos estágios iniciais, com Alexandre Medina estreou-se no banco de reservas do Granada e preparou a sua equipa para defender em bloco.

No final, foi Brahim Diaz que abriu o placar aos 26 minutos após uma bela jogada coletiva que viu Toni Kroos prepare-o para marcar.

A forma de Rodrygo continua



Após o intervalo, estava em forma Rodrygo vai que dobrou a vantagem do time da casa para marcar sete gols em cinco jogos para ele pessoalmente.

Foi mais uma jogada fluida da equipe, e ele apareceu no segundo poste após o goleiro substituto Andre Ferreira espalmado Jude Bellingham esforço inicial no gol.

A vitória por 2-0 foi fácil para a equipa da casa ver, com o Granada a não rematar até aos 87 minutos e a não conseguir registar um único remate à baliza.

O resultado significa que o Real Madrid recupera a liderança do Girona no saldo de gols, empatado com 38 pontos em 15 jogos.