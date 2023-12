Brainfarma OFERECE EMPREGOS no Centro-Oeste e no Sudeste

A Brainfarma, indústria química e farmacêutica conta hoje com um dos mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos no país, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time de funcionários. Sendo assim, veja quais são as vagas disponíveis no presente momento:

Auxiliar de Produção – Anápolis – GO;

Especialista de Categoria – Suprimentos – Barueri – SP – Efetivo;

Manipulador (a) – 1° 2° E 3° TURNO – Anápolis – GO;

Analista de Automação Pleno – Itapecerica da Serra – SP – Efetivo: Manter a fábrica no melhor nível de tecnologia e performance, implementando novas alternativas / soluções para automação de processos da Fábrica. Obter redução nos tempos de parada de máquina. Avaliar o nível de obsolescência em Sistemas de Automação na fábrica em função da evolução e disponibilidade das tecnologias, implementadas e futuras;

Analista de Controle de Qualidade Pleno (Microbiológico) – Itapecerica da Serra – SP – Efetivo;

Analista de Controladoria Industrial – Pleno – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista de Controle de Qualidade (Físico – Químico) – Itapecerica da Serra – SP – Efetivo;

Analista de Meio Ambiente – Indicadores – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista de Projetos – Mercado Institucional – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico – Itapecerica da Serra – SP – Efetivo;

Analista de Excelência Operacional Técnica – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista de Pesquisa Clínica – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de PCP – Anápolis – GO – Efetivo;

Coordenador (a) de P&D – MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS – Jundiaí – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Goiânia – GO – Efetivo;

Operador (a) de Produção – Anápolis – GO – Efetivo.

Mais sobre a Brainfarma

Sobre a Brainfarma, podemos frisar que a empresa atua no segmento farmacêutico e é detentora do registro de diversos produtos tradicionais, dentre eles Doralgina, Gastrol, Histamin e Massageol, dentre outros, componentes do portfólio da marca de medicamentos similares e genéricos Neo Química.

Além disso, o parque fabril da Companhia – um dos maiores do segmento na América Latina – está localizado em Anápolis, no estado de Goiás, e as vendas de mercadorias ali produzidas são substancialmente realizadas para a controladora Hypera S.A. Por fim, com cerca de 174 mil metros quadrados de áreas construída, abriga mais de 5500 colaboradores.

Confira como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Brainfarma, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!