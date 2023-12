Brandon Moreno retornará contra Amir Albazi no UFC Cidade do México

vocêO FC retorna à Cidade do México tendo como card principal o ex-campeão Brandon Moreno que acontecerá no dia 24 de fevereiro por cinco rodadas.

O Assassin Baby quer voltar às vitórias para ter mais uma chance pelo cinturão dos moscas, enquanto o Príncipe enfrenta a luta mais importante da carreira que pode colocá-lo no caminho do campeão Alexandre Pantoja.

Albazi é o adversário mais comentado para sua volta

ENORME LUTA CHEGANDO À CIDADE DO MÉXICO Brandon Moreno x Amir Albazi

24 de fevereiro | Cidade do México | 5 Rodadas Co-Principal originalmente via @CCLegaspi

A luta mais comentada para seu retorno ao octógono é contra o Iraque Amir Albazidepois que o nativo de Tijuana, o primeiro campeão mexicano da maior liga de artes marciais mistas do mundo perdeu o título 125 libras. cinturão em julho para o brasileiro Alexandre Pantoja.

Eles me contaram, Amir, me contaram sobre dezembro, mas nada era real, nada oficial. Então agora estou esperando um nome para oficializá-lo. Eu sei que o Amir está lá, é a luta mais lógica para mim e o vencedor pode brigar pelo título no próximo (evento), Brandão Moreno

Brandon que atualmente ocupa o 3º lugar no ranking da categoria terá que se esforçar para retomar o caminho do título e não se perder em outras atividades.

No mesmo card do UFC, Brando Moreno terá a companhia de Yair ‘Pantera’ Rodríguezque enfrentará Brian Ortega no octógono, também buscando somar pontos para a luta pelo título peso-pena contra o campeão Alex Volkanovski.