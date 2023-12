Brandon Moreno será reserva oficial de Alexandre Pantoja x Brandon Royval no UFC 296

O ex-campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno estará de prontidão caso algo dê errado com Alexandre Pantoja x Brandon Royval no UFC 296.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram o status de Moreno como reserva após um relatório inicial de Eurosport Holanda.

O UFC 296 acontece no dia 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e tem como atração principal a luta pelo título dos meio-médios entre o campeão Leon Edwards e o ex-campeão interino Colby Covington.

Se Moreno receber a ligação, terá a chance de reconquistar o cinturão que perdeu para Pantoja após luta cheia de ação no UFC 290. O revés negou a Moreno a chance de defender o cinturão após unificá-lo na quarta luta com Deiveson Figueiredo no UFC 283, que venceu por nocaute técnico, aumentando seu recorde contra o ex-campeão brasileiro para 2-1-1.

Moreno está afastado desde a derrota para Pantoja, que tenta sua primeira defesa de título depois de encerrar uma sequência de quatro vitórias consecutivas ao conquistar o título dos moscas.