Brandon Royval revela duas convocações que planejou após se tornar campeão no UFC 296

Brandon Royval não está se adiantando, mas já tem planos para quando se tornar campeão peso mosca no UFC 296.

A luta pelo título é contra Alexandre Pantoja, que também é o último a lhe dar uma derrota na carreira. Desde a derrota naquela luta em 2021, Royval conquistou três vitórias consecutivas, incluindo uma finalização sobre Matt Schnell e um nocaute de cair o queixo contra Matheus Nicolau.

A vitória sobre o Pantoja dará a Royval uma dose de vingança, mas apenas a noite da série não será suficiente, por isso Royval já pensa em uma eventual trilogia.

“Essa seria minha primeira chamada”, disse Royval ao MMA Fighting sobre pedir uma luta trilogia com Pantoja. “Dois de três. Eu quero lutar com ele imediatamente. Quero lutar com ele no UFC 300. Quero lutar com ele o mais rápido possível e quero acabar com isso agora mesmo. Quero encerrar a discussão sobre quem é o melhor lutador, porque na minha cabeça sei que sou muito melhor e muito mais habilidoso que ele.

“Dito isto, quem sabe como vai ser essa luta. Quem sabe quanto tempo qualquer um de nós vai precisar, porque basicamente somos ambos lutadores selvagens. Eu vivo no caos e vejo isso como se nós dois estivéssemos arrastando um ao outro para o inferno.”

Embora uma terceira luta com Pantoja seja sua primeira opção, Royval sente que também tem assuntos pendentes com o ex-campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno.

Royval sofreu uma derrota para Moreno há pouco mais de três anos, quando sofreu uma lesão no ombro que o deixou gravemente comprometido antes de ser vítima do lutador mexicano por nocaute técnico. Por mais que ele não conte isso de forma realista como uma derrota em seu histórico devido às circunstâncias que levaram à sua derrota, Royval ainda quer desesperadamente aquela de volta, então Moreno será outro nome na ponta da língua de Royval em 16 de dezembro. .

“Quero lutar contra Moreno de novo”, disse Royval. “Se ele bater [Amir] Albazi, quero a revanche do Moreno imediatamente.”

Claro, Moreno estará presente no UFC 296, atuando como lutador reserva no co-evento principal, e depois mudará de rumo para o confronto agendado contra Amir Albazi, em fevereiro.

Quer seja o próximo Pantoja ou Moreno, Royval só quer ficar o mais ocupado possível quando for campeão. Ele não quer que a categoria peso mosca fique estagnada durante seu reinado.

Royval teve que sentar e assistir Moreno e Deiveson Figueiredo batalhando em quatro lutas antes de finalmente resolverem sua rivalidade e permitirem que um novo candidato surgisse. Então, embora ele esteja de olho em duas possíveis revanches, Royval reconhece que deseja principalmente manter a divisão em movimento, e essas provavelmente seriam as lutas mais prováveis ​​​​que o aguardam de qualquer maneira.

“Quero continuar ativo como campeão”, disse Royval. “Chegou ao ponto em que o peso mosca está parado há tanto tempo que não quero ser um campeão que fica parado e esperando. Quero ir lá e percorrer a divisão o mais rápido possível e seguir para minha próxima empreitada.

“Quero lutar contra o Moreno ou o Pantoja logo depois dessa luta. Acho que essas são as frases de destaque adequadas. Acho que é isso que eu quero como homem para garantir meu legado e garantir o que já acho que sou um lutador melhor que esses dois caras. Mas tenho um grande ‘e se’ com Moreno e também se eu vencer Pantoja, será 1-1. Não quero acabar com ninguém com gravata. Eu quero acabar com essa merda. Quero colocar um prego no caixão e que o mundo inteiro saiba que sou o melhor lutador.”

Depois de passar por uma ou ambas as lutas, Royval quer continuar sendo um campeão porque sabe que haverá uma longa lista de oponentes em potencial tentando alcançá-lo – e ele está ansioso para lutar contra todos eles.

Se ele seguir o exemplo de qualquer pessoa no esporte, Royval pode enviar uma mensagem para a divisão peso mosca que termina com “não tenha medo, mano”.

“Meu lutador favorito no mundo é Nick Diaz e minha época favorita de luta foi quando Nick Diaz foi campeão do Strikeforce”, disse Royval. “Aquele idiota estava lutando a cada dois meses. Eu quero aquilo. Eu quero ser isso. Eu sinto que, por razões que não são minhas, mas por jogar de maneira inteligente, não tenho sido tão ativo nos últimos anos. Tipo, estou entre os cinco primeiros, o que vou fazer? Vá lutar contra o número 10? Não vou voltar lá e continuar lutando contra o número 7 ou o número 10, então deixei todas essas lutas para trás, quase limpei a divisão atrás de mim, mas dito isso, ainda tenho que ser inteligente e cuidar da minha carreira e do que eu quero para ela, que é uma disputa pelo título.

“Agora que estou aqui, depois de conquistar esse cinturão, tenho uma boa oportunidade de defendê-lo. Sinto que o Nick Diaz tem sido uma das minhas maiores influências no MMA. Nunca assustado. Há muitas coisas que eu [borrowed] dele. Não é uma pessoa ruim para se admirar.