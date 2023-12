Brasil surpreende e atinge nona posição nas maiores economias em 2023

Em uma divulgação realizada nesta terça-feira (19), o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 3,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para o ano em curso. Com esse desempenho, o país está destinado a saltar duas posições e assegurar o posto de nona maior economia do mundo até o final de 2023, de acordo com as projeções do FMI.

No ano anterior, o Brasil ocupava a 11ª posição nesse ranking econômico global. A estimativa do FMI sugere que o PIB nominal brasileiro atingirá a marca de US$ 2,13 trilhões até o encerramento deste ano, superando assim o Canadá, cujo PIB está estimado em US$ 2,12 trilhões.

As perspectivas econômicas para o Brasil não param por aí, conforme apontado pelo FMI. O relatório indica que, até 2026, o país sul-americano tem potencial para avançar mais uma posição, consolidando-se como a oitava maior economia do mundo, com um PIB estimado em US$ 2,476 trilhões.

Brasil surpreende com previsão de crescimento

Com base no mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou uma revisão otimista para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023. As estimativas apontam um aumento de 3,1%, superando a previsão anterior de 2,1%, conforme indicado no relatório anterior.

Enquanto os Estados Unidos, a China e a Alemanha mantêm suas posições como as maiores economias do mundo, o FMI destaca uma possível desaceleração global, projetando um crescimento de 3% para a economia mundial em 2023, em comparação com os 3,5% registrados em 2022. As projeções para 2024 sugerem uma expansão global de 2,9%, conforme previsto pelo órgão.

Para o Brasil, o FMI antecipa um crescimento de 1,5% no próximo ano. Essa projeção, no entanto, é inferior à previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estima uma expansão de 1,8% para a economia brasileira em 2024. Contrariamente, o Ministério da Fazenda do Brasil é ainda mais otimista, projetando um crescimento de 2,2% para o mesmo período.

Essas atualizações nas projeções econômicas sinalizam um cenário dinâmico e em constante evolução. Nesse contexto, o Brasil vem se destacando entre as economias em ascensão, enquanto o cenário global enfrenta desafios que influenciam as expectativas de crescimento nos próximos anos.



Você também pode gostar:

Maiores economias globais em 2023

Em consonância com as projeções divulgadas anteriormente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou o aguardado ranking das dez maiores economias do mundo para o ano de 2023. Confira a lista, baseada nas estimativas do FMI:

Estados Unidos – US$ 26,95 trilhões

China – US$ 17,7 trilhões

Alemanha – US$ 4,43 trilhões

Japão – US$ 4,23 trilhões

Índia – US$ 3,73 trilhões

Reino Unido – US$ 3,33 trilhões

França – US$ 3,05 trilhões

Itália – US$ 2,19 trilhões

Brasil – US$ 2,13 trilhões

Canadá – US$ 2,12 trilhões

A ascensão do Brasil para a nona posição representa um notável avanço em comparação ao 11º lugar ocupado no ano anterior. Com um crescimento estimado de 3,1% no PIB para 2023, o país sul-americano superou as expectativas e ultrapassou o Canadá, consolidando-se como a nona maior economia global.

Essa notícia fortalece a posição do Brasil no cenário econômico internacional e ressalta o crescimento econômico nacional. As projeções do FMI evidenciam a dinâmica em constante evolução das principais economias mundiais.