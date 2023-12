Brasileirão 2023 chega ao fim marcado por vexame do Botafogo

O Palmeiras conseguiu repetir o feito do ano passado e se sagrou mais uma vez campeão do Campeonato Brasileiro. O time paulista agora é dono de 12 taças da competição nacional.

Nesta edição, muitos apostadores aproveitaram as casas de apostas com bônus para arriscar a sorte. Alguns levaram uma boa grana para casa e outros ficaram no prejuízo. No entanto, quem mais perdeu foi quem apostou no Botafogo como campeão do torneio quando o time abriu 13 pontos do segundo colocado.

Tudo parecia dar certo para o Fogão, que fez uma campanha de 82,5% de aproveitamento no primeiro turno. Se tivesse mantido esse patamar, o time seria campeão com muitas rodadas de antecedência.

Porém, o time carioca enfrentou uma sequência de resultados ruins no segundo turno e fez uma campanha de time rebaixado com apenas 29,8% de aproveitamento. Como castigo, o time não conseguiu sequer uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2024.

As vagas diretas da competição continental ficaram com Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo através do Brasileirão, já o São Paulo se classificou por ter vencido a Copa do Brasil e o Fluminense por ter sido campeão da Libertadores deste ano. Botafogo e Bragantino vão disputar a etapa classificatória para a fase de grupos.

Na parte debaixo da tabela, o Santos vai disputar a Série B pela primeira vez em sua história. O time havia se recuperado, mas voltou a perder rendimento na reta final e foi superado por Vasco e Bahia, que estavam na briga.

O Peixe se juntou a Goiás, Coritiba e América-MG para jogar a segunda divisão em 2024. A luta contra o rebaixamento foi a disputa mais emocionante da última rodada, que mexeu com os nervos dos torcedores.

Para este ano ficou a lição de que o futebol não perdoa e que nada está definido antes do fim. Foi uma boa competição até as últimas rodadas. Vale a pena ter em mente que a regularidade é uma das marcas desse torneio para quem quer chegar longe.