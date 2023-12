Brasileiros desembolsam R$ 3,64 bilhões no exterior

No terceiro trimestre deste ano, os gastos dos brasileiros no exterior registraram um notável aumento de 36,5%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revelam que os viajantes que deixaram o Brasil desembolsaram R$ 3,64 bilhões nesse intervalo.

Convertendo para a moeda nacional, esse montante atinge a marca de R$ 17,7 bilhões, representando um crescimento de 27%. Essa ascensão substancial reflete não apenas uma retomada nas viagens internacionais, mas também um aumento no volume de transações realizadas por meio de cartões de crédito.

O cenário econômico, impulsionado por fatores como a recuperação gradual do turismo e a retomada de atividades comerciais internacionais, contribuiu para esse aumento nos gastos. Os consumidores brasileiros, ao saírem do país, demonstraram uma disposição maior para realizar transações no exterior, refletindo uma confiança renovada no cenário econômico global.

Cartões de crédito em viagens internacionais

O cartão de crédito foi destacado como um instrumento de pagamento universal e a companhia perfeita para viagens, tanto pelo Brasil quanto no exterior, conforme afirmou Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Em relação aos destinos internacionais, dados fornecidos pela Abecs revelam que a Europa se destaca como o principal foco dos gastos de brasileiros, totalizando R$ 8,3 bilhões. O segundo destino mais popular para gastos com cartão entre os brasileiros é os Estados Unidos, totalizando R$ 6,8 bilhões.

Esses números ressaltam a importância do cartão de crédito como facilitador e meio de pagamento seguro em diferentes partes do mundo. A declaração do vice-presidente executivo da Abecs e os dados divulgados destacam não apenas a praticidade do cartão de crédito, mas também seu papel vital no cenário das transações financeiras globais.

Setores do varejo e serviços registram crescimento



Você também pode gostar:

O terceiro trimestre de 2023 revelou um cenário otimista para alguns segmentos do varejo e serviços, que experimentaram um aumento no valor transacionado por meio de cartões de crédito. Os dados foram divulgados no último balanço realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

No âmbito do varejo, destacaram-se positivamente alguns setores, com a alimentação liderando o caminho ao registrar uma alta de 31,4%. Na sequência, os segmentos de tecidos, vestuário e calçados apresentaram um crescimento de 12,7%, seguidos pelas farmácias e cuidados com a saúde, que registraram um aumento de 10,7%. Esses números refletem a recuperação e a vitalidade de setores-chave da economia.

No setor de serviços houve um notável crescimento nas transações com cartões. O segmento de turismo liderou com uma elevação de 22,4%, seguido pelas companhias aéreas, que registraram um aumento de 18,4%. Além disso, o setor de educação também figurou entre os destaques, apresentando um crescimento de 10,3%.

“A penetração dos meios eletrônicos de pagamento na educação é historicamente menor, então ficamos otimistas com esse aumento de mais de 10% no valor transacionado em cartão no setor da educação. Isso contribui fortemente para o crescimento da nossa indústria nos próximos anos”, disse Giancarlo Greco, CEO da Elo e presidente da Abecs.

Em suma, o terceiro trimestre de 2023 revelou-se promissor para diversos setores do varejo e serviços. Assim, os números revelados pela Abecs apontam não apenas para uma retomada econômica, mas também para a crescente importância dos cartões de crédito como meio de pagamento no Brasil e no exterior.