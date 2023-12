Brasileiros tem bilhões de reais em Valores a Receber; Veja quanto

Uma quantia de R$ 7,5 bilhões ainda permanece disponível para resgate no Sistema de Valores a Receber do Banco Central, revelando uma significativa quantidade de dinheiro esquecido por pessoas físicas e empresas. A informação foi divulgada pela autarquia, que destaca a possibilidade de consulta por parte dos interessados.

Até o mês de outubro deste ano, aproximadamente R$ 5,3 bilhões já foram recuperados por aqueles que realizaram a verificação de valores disponíveis para resgate. O Banco Central incentiva tanto pessoas físicas quanto empresas a utilizarem o Sistema de Valores a Receber para conferir se possuem dinheiro disponível.

A plataforma permite uma busca facilitada, proporcionando aos usuários a oportunidade de identificar e reaver valores que podem ter sido esquecidos ao longo do tempo. O valor de R$ 7,5 bilhões ainda disponível destaca a importância de uma verificação regular por parte dos interessados.

Banco Central revela valores esquecidos

Como já dito anteriormente, a soma total disponível para resgate atinge R$ 7,5 bilhões. Os dados divulgados pelo Banco Central revelam que desse montante, R$ 6 bilhões estão destinados a 40,6 milhões de CPFs, enquanto R$ 1,5 bilhão está disponível para 3 milhões de CNPJs.

A iniciativa visa proporcionar a indivíduos e empresas a oportunidade de recuperar recursos financeiros que podem ter sido esquecidos ao longo do tempo. A distribuição dos valores para resgate, de acordo com o Banco Central, apresenta a seguinte divisão:

Entre R$ 0 e R$ 10: 62,98% dos resgates

Entre R$ 10,01 e R$ 100: 25,71% dos resgates

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000: 9,64% dos resgates

Acima de R$ 1.000,01: 1,68% dos resgates

Essa distribuição evidencia que a grande maioria dos valores disponíveis para resgate está concentrada em faixas inferiores. O Banco Central enfatiza a simplicidade do processo de consulta, encorajando a população a utilizar essa ferramenta para identificar e reaver valores financeiros que possam pertencer a seus CPFs ou CNPJs.



Sistema de valores a receber

É importante informar que o único canal oficial para consulta e solicitação de resgate é o site do Banco Central, disponível em https://valoresareceber.bcb.gov.br. Ao utilizar o sistema de Valores a Receber do BC, será necessário fornecer uma chave PIX para que os valores sejam liberados. Caso ainda não tenha uma chave cadastrada, os usuários podem criar uma chave ou entrar em contato com a instituição para definir a forma de recebimento.

Para consultar valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Além disso, a autarquia explica que para que o dinheiro seja liberado, é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a conclusão da consulta, os cidadãos devem entrar em contato com as instituições nas quais existem valores a receber. A iniciativa visa proporcionar aos beneficiários uma maneira transparente e direta de recuperar recursos financeiros que podem ter sido esquecidos ao longo do tempo.

A divulgação do Banco Central sobre os R$ 7,5 bilhões disponíveis no Sistema de Valores a Receber destaca a importância de uma verificação constante por parte de pessoas físicas e jurídicas. A autarquia incentiva a utilização da plataforma, enfatizando a simplicidade do processo de consulta.